الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحالة 255 عاملًا بمستشفيات ووحدات ومراكز شباب الدقهلية للتحقيق

أيمن مختار
أيمن مختار

قرر د.أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إحالة 255 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل دون إذن رسمي للتحقيق، من بينهم مسؤولو وحدات خدمية وجدت مغلقة في مواعيد العمل الرسمية  أثناء حملات المرور، وذلك بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز ومدن منية النصر وبلقاس والمطرية وطلخا.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقارير التي أعدها، الحسين البغدادي مدير إدارة المتابعة وعرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

تم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية بإشراف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، وذلك حرصًا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات، وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

أوضحت تقارير أن الذين تمت إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 236 من العاملين بقطاع الصحة في كل من الوحدات الصحية لقري ميت عاصم وميت الخولي ومستشفي منية النصر المركزي بمركز ومدينة منية النصر وبقري تل عميرة وبسنديلة وأحمدية أبوالفتوح بمركز بلقاس ومستشفي طلخا المركزي ووحدة رعاية الأمومة بالعقبين ومستشفي المطرية المركزي وشمل التحقيق عدد 9 من العاملين بمراكز الشباب، منهم مسئولو مراكز شباب حلاوة وكفر الغنامة ببلقاس ومركز شباب دميرة بطلخا والوحدة الصحية بكفر دميرة الجديد بطلخا وجدت جميعها مغلقة وأيضا عاملين بمركز شباب المنيل ومركز شباب كفر دميرة الجديد متغيبين ومنصرفين بدون إذن رسمي وشمل التحقيق أيضا عدد 10 من العاملين بقطاع الطب البيطري في كل من الإدارة البيطرية بمنية النصر والإدارة البيطرية بالمطرية.

وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الشباب والرياضة ووكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية لسرعة اتخاذ اللازم حيال إجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل بدون إذن رسمي ومسئولي الوحدات الخدمية التي وجدت مغلقة وجميع مرتكبي المخالفات الإدارية وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرورالمشار اليه.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية مدن منية النصر ديوان عام المحافظة

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