التفاصيل الكاملة لأجندة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 2023

تنطلق الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذا العام في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2023 في مدينة مراكش بالمغرب، وتركز اجتماعات عام 2023 على العمل المطلوب للقضاء على الفقر على كوكب صالح للعيش فيه، وستبحث الفعاليات الدليل الجديد الذي نحتاج إليه لمواجهة التحديات العالمية المتشابكة.

ما هي الحلول التي نجحت على أرض الواقع في البلدان النامية؟ كيف يمكننا تعزيز فرص العمل، والبنية التحتية الرقمية، والعمل المناخي؟.

وبداية من يوم 9 أكتوبر 2023 سيتم التفاعل مع محافظي البنوك المركزية، والوزراء، وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص، وممثلي المجتمع المدني، وقادة الشباب، والأوساط الأكاديمية، وغيرهم بشأن القضايا التي تواجه عالمنا اليوم.

الفعاليات

دليل جديد للتعامل مع الأوقات الصعبة

على هامش الاجتماعات السنوية يتم عقد فاعلية يوم 10 أكتوبر بعنوان " دليل جديد للتعامل مع الأوقات الصعبة"، حيث يتم مناقشة عدم الاستقرار المزمن والحروب الأهلية والصدمة العالمية لجائحة كورونا والكوارث المناخية المستمرة إلى خلق مشهد معقد من المخاطر المتشابكة، مما أدى إلى تفاقم أوضاع الهشاشة.

وتحتاج البلدان إلى المساعدة في منع الأزمات والتأهب لها والتعامل معها على النحو الذي لا يحولها عن أهدافها الإنمائية. في ظل هذه الخلفية، يتطور البنك الدولي ليصبح بنكًا أفضل لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية على مستوى العالم، وستجمع هذه الفعالية الأطراف الفاعلة الرئيسية لاستكشاف الأفكار والشراكات التي يمكن أن تستجيب بشكل أفضل لتحديات اليوم.

النمو الغني بفرص العمل: الحل الأمثل للفقر

كما يتم عقد فعالية يوم 10 أكتوبر بعنوان "النمو الغني بفرص العمل: الحل الأمثل للفقر" حيث يُعد خلق فرص عمل جيدة هو أوثق الطرق للخلاص من براثن الفقر، ولخلق فرص عمل، يجب على الشركات أن تنمو وتتغلب على مجموعة معقدة من التحديات، بما في ذلك محدودية فرص الحصول على التمويل، وغياب المنافسة العادلة، وضعف سيادة القانون، والحواجز التنظيمية، وسوء بيئة عمل مؤسسات الأعمال.

إرساء الأسس لمستقبل رقمي شامل للجميع

وفي نفس اليوم يتم عقد فاعلية بعنوان " إرساء الأسس لمستقبل رقمي شامل للجميع" واوضح البنك الدولي عبر موقعه، أنه لم تكن القدرة على التعلم والعمل وإجراء المعاملات رقميًا وعبر شبكة الإنترنت أكثرَ أهميةً من أي وقت مضى للحياة اليومية للأشخاص في جميع أنحاء العالم.

وبالرغم من أن الوصول الرقمي الأساسي هو الركيزة الأساسية لمعالجة العديد من التحديات الأكثر إلحاحًا في العالم، فإن ما يقرب من 3 مليارات شخص كانوا لا يزالون غير متصلين بالإنترنت في عام 2022، ولا يزال 1.4 مليار شخص لا يمتلكون حسابات مصرفية، ولا يزال 850 مليون شخص ليس لديهم هوية رسمية.

المؤتمر الصحفي الافتتاحي

يتم عقد مؤتمر صحفي على هامش الاجتماعات يوم 11 أكتوبر، وسيلقي أجاي بانغا رئيس البنك الدولي كلمة أمام الصحافة خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023، كما سيلقي كلمة افتتاحية ثم يتلقى أسئلة من وسائل الإعلام الدولية التي تغطي الاجتماعات.

تسخير الاستثمار والتمويل المؤسسي لصالح التنمية

ثم تعقد فاعلية بعنوان "تسخير الاستثمار والتمويل المؤسسي لصالح التنمية" يوم 11 أكتوبر، حيث أشار البنك الدولي عبر موقعه الإلكتروني إلى أنه في خضم حالة عدم اليقين الاقتصادي وتفاقم الأزمات العابرة للحدود، أصبحت الحاجة إلى التمويل العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أكثرَ أهمية من أي وقت مضى.

العمل القُطري من أجل كوكب صالح للعيش فيه

مع تزايد إلحاح أزمة المناخ، هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عالمية فورية لتحقيق أهداف درجات الحرارة والتكيف الواردة في اتفاق باريس. وستكون العناصر الرئيسية لهذا الإجراء هي تنفيذ السياسات المناخية على المستويين القُطري والإقليمي، وتقوية بنية المعلومات المناخية، وتوسيع نطاق الاستثمار المناخي.

لذلك هذه الفعالية، التي يستضيفها البنك الدولي بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي، سوف تستكشف الطرق المبتكرة التي يمكن للبلدان من خلالها تحقيقَ تأثيرات كبيرة تعمل على الارتقاء بمستوى جودة حياة الناس، وذلك عن طريق تطبيق سياساتٍ تسرع وتيرة النمو منخفض الانبعاثات الكربونية والقادر على الصمود من أجل جذب القطاع الخاص بشكل أفضل وجذب المزيد من تمويل الأنشطة المناخية.

إشراك النساء في القيادة: الابتكار والتمويل والعمل الجماعي

تُعد المساواة بين الجنسين ضرورة ملحة من الناحيتين الأخلاقية والاقتصادية. ومع ذلك، فإن تحقيقها يُعد تحديًا صعبًا ومعقدًا على نحو فريد. لهذا يجب العمل بشكل جماعي لتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين من أجل عالم أكثر سلامًا وازدهارًا وملاءمة للعيش فيه.

وتتيح الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023 في مراكش فرصة للاستماع إلى الأصوات العالمية الرائدة وإثراء إستراتيجية البنك الدولي المقترحة للمساواة بين الجنسين للسنوات 2024-2030.

اجتماع المائدة المستديرة الوزاري الرابع لدعم أوكرانيا

ستُبث هذه الفعالية المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مباشرةً من الاجتماعات السنوية في مراكش، ويعتبر الغزو الروسي سبب في خسائر هائلة لشعب أوكرانيا واقتصادها، مما دفع ما لا يقل عن سبعة ملايين أوكراني إضافي إلى دائرة الفقر. وكان للحرب أيضًا تداعيات مدمرة على الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى تفاقم البيئة الاقتصادية الصعبة التي تعاني بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

أولويات الإصلاح من أجل معالجة الديون

تناقش الاجتماعات السنوية يوم 12 اكتوبر "كيف يمكن للبلدان وشركائها في التنمية رسم مسارٍ لاقتصادات قادرة على الصمود ومستقبلٍ أكثر إشراقًا للجميع"، حيث يواجه العديد من الاقتصادات منخفضة الدخل والاقتصادات الصاعدة أعباء ديون ثقيلة، مما يحد من قدرتها على الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والبنية التحتية.

خلق المزيد من الوظائف عن طريق الاستثمار في رأس المال البشري

يوم 13 أكتوبر تعقد فاعلية بعنوان " خلق المزيد من الوظائف عن طريق الاستثمار في رأس المال البشري"، وتضم البلدان النامية 84% من قوة العمل العالمية، وهذا الاتجاه مرشح للاستمرار. فعلى سبيل المثال، بحلول عام 2040، يجب أن توفر أفريقيا مليوني فرصة عمل شهريًا لتلبية الاحتياجات المتزايدة للقوى العاملة. ومما يؤسف له أن الكثير من العمال - ما يصل إلى 7 من كل 10 أشخاص في البلدان النامية - يعملون في وظائف منخفضة القيمة المضافة، ولا يكسبون سوى القليل ويفتقرون إلى الأمان المالي.