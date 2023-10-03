"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي نخيل البلح خلال أكتوبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر أكتوبر:

نشرة فنية لنخيل البلح:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

- الاستمرار في جمع الثمار في المناطق الشمالية في الأصناف المبكرة.

- الانتهاء من جمع الثمار في الوجه القبلي.

- البدء في جمع ثمار الأصناف متوسطة النضج في المناطق الشمالية.

إضافة السماد

- إضافة دفعة من السماد النيتروجيني والبوتاس بمعدل 250 جم سماد أزوتى و300 جم سماد بوتاسى لكل شجرة.

- يجب أن يكون الري بعد التسميد مباشرة.

ومن جهة أخرى أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الكتان مراعاتها، خلال شهر أكتوبر:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

• إعداد الأرض لزراعة

الأرض المناسبة:

تفضل زراعة الكتان في الأراضي الطينية الخفيفة أو الصفراء الثقيلة متجانسة الخصوبة.

ويجب تجنب زراعة الكتان في الأراضي التي بها نسبة عالية من الملوحة وكذلك الأراضي الموبوءة بالحشائش كما ينصح بعدم زراعة الكتان في نفس الموقع قبل مرور 2 - 3 سنوات

خدمة الأرض:

يحتاج محصول الكتان إلي عناية خاصة أثناء إعداد الأرض للزراعة حيث يحتاج إلى نعومة المهد نظرا لصغر حجم البذرة.

لذلك يجب الاهتمام بحرث الأرض جيدا وتنعيمها وتسويتها لضمان انتظام توزيع البذور في الأرض وكذلك ارتفاع نسبة الإنبات والحصول على نباتات متجانسة في الطول والسمك وذلك من خلال إجراء عملية الحرث مرتين متعامدتين مع التشميس بين كل حرثة وأخرى على أن يتم تزحيف الأرض بعد كل حرثة بزحافة ثقيلة لتنعيم الطبقة السطحية من الأرض مع العناية بتسوية الأرض جيدا.