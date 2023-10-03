الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل تعد المسودة الأولى للرؤية المصرية لوظائف المستقبل

وزارة العمل
وزارة العمل

قالت وزارة العمل إنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلا والمهارات اللازمة لها، الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لرؤية مصرية وطنية لوظائف المستقبل تماشيًا مع التطورات التكنولوجية الحديثة، واستجابة لتداعيات الثورة الهائلة التي يشهدها العالم في الذكاء الاصطناعي وجاري موافاة الجهات الشريكة ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال بهذه المسودة لمناقشتها تمهيدًا لإعداد الاستراتيجية النهائية لوظائف المستقبل.

وأضافت الوزارة في تقرير لها، أنه جري إبرام العديد من البرتوكولات مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،  وشركتي سيسكو، وهواوي، وذلك للتدريب عن بُعد، مع وضع الخطط التنفيذية للبرامج التدريبية وتدريب المدربين على وظائف المستقبل، وأيضا تحديث التصنيف المهني المصري 2017 لمواكبة  أهم المتغيرات في سوق العمل، وذلك بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعداد الأكواد المصرية  للمهن.

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السلامة والصحة المهنية

وعن ضمان تحقيق سلامة وصحة للعمال وتوفير بيئة عمل آمنة، تطرق التقرير إلى جهود الوزارة عن طريق نظام التفتيش الالكتروني، حيث تم إعداد نظام تفتيش إلكتروني لنشاط السلامة والصحة المهنية بحوسبة 127 مكتب وجاري حوسبة كافة مكاتب السلامة والصحة المهنية على مستوى الجمهورية والتي يبلغ عددها 280 مكتب، ولنشر الوعي والثقافة العامة للسلامة والصحة المهنية إعداد وتنفيذ  بعض الأفلام، والأعمال الفنية للتوعية بالسلامة والصحة المهنية ونشرها على الوسائط الإعلامية المتنوعة، وتنظيم 11 ندوات توعية  بالجامعات المختلفة استفاد منهم ما يقرب من  8000 طالب وطالبة، و28 ورشة عمل استفاد منهم ما يقرب من  840 عامل وعاملة ببعض شركات القطاع العام، وتنظيم 1479 ندوة توعية بموضوعات مختلفة تخص السلامة والصحة المهنية  للتوعية بمخاطر بيئة العمل استفاد منها 23 ألفًا و183 عاملًا.

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وقال التقرير إن أسابيع السلامة والصحة المهنية تهدف إلى إجراء مسابقات بين المنشآت الصناعية لتحديد مدى استيفاء المنشآت لاشتراطات السلامة والصحة المهنية بها ومدى الالتزام بقوانين والقرارات المنفذة للسلامة والصحة المهنية، حيث تم تنفيذ عدد 22 أسبوعا للسلامة والصحة المهنية للتوعية بمخاطر بيئة العمل  استفاد منها "14 ألف و633 عاملا"، وإحكام الرقابة والتفتيش على المنشآت للتحقق من تطبيق أحكام القانون في مجال السلامة والصحة المهنية من خلال: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعض هذه المنشآت بتحرير محاضر بلغت 464،754 محضر، وإجراء 43،830 قياس مخاطر  بيئة عمل بالمنشآت، والبحث والتحقيق في 1185 مرض مهني  على مستوى الجمهورية، والبحث والتحقيق في 2318 حادث جسيم  على مستوى الجمهورية.

وفي مجال التدريب على السلامة والصحة المهنية قام المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل  على تنفيذ  5914 دورة تدريبية استفاد منها 124334 مستفيد، وتقديم 6071 خدمة ميدانية واستشارة فنية للمنشآت، وإعداد ونشر 25 بحث في مجالات السلامة والصحة المهنية المختلفة.

وزارة العمل الرئيس عبدالفتاح السيسي وظائف المستقبل سوق العمل رؤية مصرية وطنية لوظائف المستقبل السلامة والصحة المهنية

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