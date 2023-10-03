محافظ السويس: أعمال التطوير لن تمس أرزاق أصحاب الأكشاك

قال محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، إن المرحلة الثانية من أعمال تطوير العمارات السكنية التي بدأت اليوم الثلاثاء لن تمس أرزاق أصحاب الأكشاك طوال فترة التنفيذ.

المحافظة تدرس التقنين

وأضاف المحافظ، أن المحافظة تدرس الطرق القانونية لتقنين الأوضاع بأشكال حضارية لمصلحة البائعين ومواطني المنطقة، حيث قرر محافظ السويس البدء في المرحلة الثانية من مشروع تطوير المدن السكنية بالسويس.

تطوير منطقة الإيمان

وذكر محافظة السويس في تصريح صحفي، أنه وقع الاختيار على منطقة الإيمان بحي الأربعين لتكون أول منطقة تشهد التطوير ضمن المرحلة الثانية من أعمال التطوير.

وأوضح اللواء عبد المجيد صقر، أن التطوير يشمل تنفيذ كل الأعمال التي جرت في المناطق السكنية بالمرحلة الأولى، حيث شملت أعمال التطوير رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي وأعمال إحلال وتجديد خطوط الصرف بالعمارات السكنية والإنارة العامة.

كما تمتد أعمال التطوير لصيانة مداخل العمارات السكنية والواجهات مع أعمال الدهانات، بالإضافة إلى أعمال الرصف، وصيانة خطوط التليفونات والمياه والغاز الطبيعي، وكذلك خطوط الكهرباء المغذية للوحدات السكنية.

وتستهدف أعمال التطوير تجميل المناطق السكنية المستهدفة حيث يشمل تنفيذ مسطحات خضراء، وملعب خماسي، ومناطق لألعاب الأطفال، بجانب سوق حضارية بديلا عن الأسواق العشوائية وتجمعات الباعة والأكشاك.

ووجه محافظ السويس، ببدء الأعمال اليوم الثلاثاء، حيث توجهت لجنة ضمت الأستاذ أحمد وزيري السكرتير العام المساعد واللواء هشام الشيمي رئيس حى الأربعين، ومديري إدارات الطرق والإسكان والصرف الصحي، لمتابعة بدء العمل وإزالة أي معوقات تؤثر سلبا على المضي قدما في أعمال التطوير وإنجازها في أقرب وقت.

ودفعت الشركات المنفذة لأعمال التطوير بالمعدات اللازمة لبدء العمل في إزالة الأرصفة القديمة والمخلفات خلف العمارات السكنية لإجراء أعمال الصيانة والإحلال والتجديد.

وكانت محافظة السويس، قد بدأت أعمال التطوير عام 2020 عقب توقيع اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بروتوكول تعاون، لتطوير 15 منطقة غير مخططة (أبوعوف - البراجيلى - السادات - الفرز - النواة - عرب المعمل - كفر أحمد عبده - كفر العرب - كفر النجار - كفر حودة - كفر سليم - كفر شارل - كفر عقدة - كفر فؤاد وتل القلزم - كفر كامل)، وتقع تلك المناطق بأحياء (الأربعين، وفيصل، وعتاقة، والسويس)، وذلك طبقًا لأولويات محافظة السويس.

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