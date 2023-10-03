الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"حداد قمري" في ثالث أيام المهرجان الختامي للنوادي على مسرح روض الفرج (صور)

العرض المسرحي حداد
العرض المسرحي "حداد قمرى"

استقبل مسرح قصر ثقافة روض الفرج، العرض المسرحي "حداد قمرى" فى ثالث أيام المهرجان الختامى لنوادي المسرح فى دورته الـ 30 (دورة الكاتب محمد أبو العلا السلاموني)، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

العرض المسرحي "حداد قمرى" 

العرض لفرقة مركز الجيزة الثقافي، مستوحى من نص كوميديا الأيام السبعة للكاتب العراقي علي الزيدي والليلة القمرية الأخيرة لأحمد عصام، وتدور فكرته حول العزلة والفوبيا في إطار عبثى كوميدي، بعد تدمير معظم البشرية نتيجة انتشار الفيروسات والأوبئة.

وينجو من المدينة القليلون من بينهم أختين، بسبب سيطرة المنظمة الوحيدة في العالم على الأمصال، ويحاول الطاهي مندوب المنظمة إنقاذهم، لكنه يفقد كلبه نتيجة تناول طعام مسموم بالمنزل وضعته الأختين خوفا من المصابين، ليقرر عقد صفقة بدلا من سجنهما، بإقامة حداد قمري للكلب في المنزل، ويتحكم فيهما تمامًا حتى يتم التمرد عليه والتخلص من سيطرته، لينتهي العرض بانقلاب السحر على الساحر.

"حداد قمرى" بطولة هاجر حسن، نوران زيدان، عمر صلاح الدين، دراماتورج نور عصام، ديكور وملابس مونيكا مدحت، إضاءة وليد درويش، موسيقى مازن محروس، مساعد مخرج سهيلة رمضان، رامي الأنصارى، إخراج فاطيما محمد.

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من أحمد مجاهد رئيس اللجنة، د. صبحي السيد، الموسيقار د. طارق مهران، المخرج ناصر عبد المنعم، المخرج عادل حسان، والمخرج محمد طايع مدير ومقرر المهرجان، ونخبة من النقاد والمسرحيين، وتلاه ندوة نقدية أدارها الكاتب المسرحي سعيد حجاج، بحضور الناقدة المسرحية د. داليا همام، والمخرج المسرحي حمدي حسين.

وقالت د. داليا همام فكرة السُلطة لفتت انتباهي كثيرا وأعجبت بها، وكنت أتمنى أن يكن مستوى الإيقاع أكثر انضباطا. من جانبه تحدث المخرج حمدي حسين عن فكرة الاستعانة بنصين في العمل المسرحي " عراقي ومصري" لإعداد نص ثالث، متناولا شرح النص الذي اعتمد فيه المخرج على نصوص كاملة من الأعمال المدمجة. كما أشاد بالأداء الحركي وإحساس الممثلين خلال العرض، مشيرا إلى أن المشكلة جاءت في مخارج الألفاظ والصوت منذ البداية.

عن المهرجان 

المهرجان الختامي لنوادي المسرح يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، ويشارك به هذا العام 27 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم مصر يستمر عرضها حتى منتصف أكتوبر الحالي، ويصدر عنه نشرة يومية، بالإضافة لكتيب وندوات تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين، كما تقام ورش عن الفلسفة النوعية لعروض نوادي المسرح بعنوان "البناء الدرامي المغاير في عروض نوادي المسرح نصا وصورة" يقدمها مجموعة من المدربين المتخصصين.

234392A0-D585-4D6D-9F59-3B36B1627F49
234392A0-D585-4D6D-9F59-3B36B1627F49
8906B1D4-7F70-4105-B26B-CC938D84F2A8
8906B1D4-7F70-4105-B26B-CC938D84F2A8
EE01D830-07C2-410E-A8B6-17B0E9CDF24D
EE01D830-07C2-410E-A8B6-17B0E9CDF24D
F1C02825-6BBD-431D-B141-FFE8121992E0
F1C02825-6BBD-431D-B141-FFE8121992E0
CF31F46F-8ECC-433C-BC37-D110B2E14EF7
CF31F46F-8ECC-433C-BC37-D110B2E14EF7
E75E311F-A6CC-45E1-B93F-54CDF9A29C32
E75E311F-A6CC-45E1-B93F-54CDF9A29C32
86933542-44A6-4E66-A540-0CC820BEA2EC
86933542-44A6-4E66-A540-0CC820BEA2EC
مسرح قصر ثقافة روض الفرج العرض المسرحي حداد قمرى المهرجان الختامى لنوادي المسرح الكاتب محمد أبو العلا السلاموني الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة

مواد متعلقة

المهرجان الختامي لنوادي المسرح.. «من القاتل» يكشف صراع الأجيا على مسرح روض الفرج (صور)

مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمرًا عن الذكاء الاصطناعي

بالأسماء.. قائمة المرشحين على جائزة نوبل فى الأدب لعام 2023

التنسيق الحضاري يدرج اسم يوسف السباعي ضمن "عاش هنا"

غدًا.. "أكتوبر من الألف إلى الياء" فى ندوة بـ"الأعلى للثقافة"

"المعرض" و"مطر صيف" ضمن عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح.. الليلة

550 فعالية كبرى بالقاهرة والمحافظات.. "الثقافة" تُعلن أجندة احتفالاتها باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

فعاليات وأنشطة "الفنون التشكيلية" احتفالا بنصر أكتوبر

الأكثر قراءة

مصدر يكشف لـ"الدستور" موقف محمد عبدالمنعم من الرحيل عن الأهلى

على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

بالأحمر النارى.. منى زكى تتألق فى أسبوع الموضة بباريس

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

حريق هائل فى إحدى الأسواق بميدان السيدة زينب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

السيسى والميدان.. حكاية رئيس استجاب لنداء الوطن

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

أين كنا؟.. وكيف أصبحنا؟

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس

عاجل.. سوريا: هجوم إسرائيلى على مواقع للجيش فى دير الزور