الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"المعرض" و"مطر صيف" ضمن عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح.. الليلة

عرض المعرض
عرض "المعرض"

يشهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، مساء اليوم الأحد، عرضين مسرحيين ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الـ30 "دورة الكاتب أبو العلا السلاموني"، التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

عروض المهرجان 

العرض المسرحي الأول "المعرض" يقام في السادسة مساء لفرقة نوادي مسرح قصر ثقافة الجيزة، تأليف وإخراج سيف الدين محمد، وتدور أحداثه داخل أول معرض فني التاريخ يضم صور وأسماء الشخصيات التي تم إضافتها إلى التاريخ، وذلك هو الحدث الأكبر والفريد من نوعه وهو تعديل الشخصيات التاريخية ووضع شخصيات بدلا منها، وتدور الأحداث في يوم واحد وهو اليوم الذي يسبق افتتاح المعرض.

والعرض المسرحي الثاني في الثامنة مساء بعنوان "مطر صيف" لفرقة مركز الجيزة الثقافي، تأليف علي عبد الغني، دراماتورج محمد سعيد، إخراج أحمد سليمان، وتدور أحداثه في منزل بسيط، توجد به زوجة في العشرينيات من عمرها، وتجري مكالمة هاتفية نعلم من خلالها أنها تنتظر شيئا ما وتبدأ بوصف مشاعرها تجاه زوجها الغائب عنها لمدة زمنية طويلة، ويتضح مدى حبها له حتى تسمع صوت طرق الباب فإذا به زوجها الغائب قد عاد، فتحدث الأزمة.

تأتي العروض بحضور لجنة التحكيم المكونة من د. أحمد مجاهد رئيسا، د. صبحي السيد، المخرج ناصر عبد المنعم، الموسيقار د. طارق مهران، المخرج عادل حسان، المخرج محمد طايع مديرا ومقررا، ويعقبها ندوة نقدية لمناقشة النقاط الفنية والأدبية.

المهرجان الختامي لنوادي المسرح 

يقام المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، ويشارك به هذا العام 27 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم مصر، يستمر عرضها حتى منتصف أكتوبر الحالي، ويصدر عنه نشرة يومية، بالإضافة لكتيب وندوات تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين، كما تقام ورش عن الفلسفة النوعية لعروض نوادي المسرح بعنوان "البناء الدرامي المغاير في عروض نوادي المسرح نصًا وصورة" يقدمها مجموعة من المدربين المتخصصين.

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