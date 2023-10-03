حكاية وطن.. جهود العدالة الاجتماعية بمصر على مدار 10 سنوات (فيديوجراف)

استعرضت فضائية “إكسترا نيوز” إنجازات ملفات الوزارة وبرامج الحماية الاجتماعية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وبنك ناصر الاجتماعي منذ عام 2014 حتى عام 2023، تحت عنوان "حكاية وطن.. جهود العدالة الاجتماعية التي وضعتها مصر على مدار 10 سنوات".

واستعرض الفيديو جراف، خطة مصر على مدار 10 سنوات لدعم الأولي بالرعاية والأشد احتياجًا، علي النحو التالي:

_ أطلقت برنامجى تكافل وكرامة في عام 2014.

_بلغت مخصصات برنامجي الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" أكثر من 121 مليار جنيه.

_وفرت الدولة الاحتياجات الرئيسية للفئات الأولى بالرعاية.

_وفرت الدولة الرعاية الصحية وفص عمل للفقراء ومحدودي الدخل وأصحاب الهمم وكبار السن.

_ 5 ملايين أسرة مستفيدة من برنامجى تكافل وكرامة.

10 سنوات من العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية لجميع الفئات

وتسعى الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع على مدار السنوات العشر الماضية، وبالفعل توسعت في الإجراءات العاجلة لتحقيق الحماية الاجتماعية، سواء بتقديم الدعم النقدي أو العيني، بجانب الزيادات المستمرة لمخصصات الحماية الاجتماعية.