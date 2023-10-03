الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل غرقاً بمياه ترعة في الشرقية

غرقاً
غرقاً

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة، غرقاً بمياه ترعة  الكسارة نطاق الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الصالحية الجديدة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى  الصالحية بوصول "  زياد ص م" 9 سنوات  مقيم  كوبرى الكسارة الصالحية الجديدة جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية مصرع الطفل غرقا بمياه ترعة الكسارة، وتم انتشال الجثمان، ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الصاحية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة التي صرحت بالدفن  عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وتسليم الجثمان لذويه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

مصرع طفل الشرقية ترعة ترعة الكسارة

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