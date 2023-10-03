الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لديلر الهيروين في مدينة نصر

هيروين
هيروين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بترويج الهيروين في مدينة نصر، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه. 

النيابة وجهت للمتهم بأنه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، أحرزا بقصد الاتجار والتعاطي جوهر مخدر الهيروين.

وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، بأنه وأثناء تفقده الحالة الأمنية بدائرة القسم، وجد المتهم يسير بسيارته عكس الاتجاه، وضبطه.

وبتفتيشه عثر مع المتهم على كمية من مخدر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.

السجن المشدد معاقبة المستشار حسن فريد التجمع الخامس محكمة جنايات القاهرة

مواد متعلقة

الحبس سنة لمتهم بحيازة مُخدر الميثامفيتامين بقصد التعاطي في مدينة نصر

المشدد 7 سنوات لمتهم شرع في خطف طفلين في مدينة نصر

للتسول واستجداء المارة.. ضبط عصابة استغلال الأطفال فى مدينة نصر

الأكثر قراءة

مصدر يكشف لـ"الدستور" موقف محمد عبدالمنعم من الرحيل عن الأهلى

على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

بالأحمر النارى.. منى زكى تتألق فى أسبوع الموضة بباريس

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

حريق هائل فى إحدى الأسواق بميدان السيدة زينب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

السيسى والميدان.. حكاية رئيس استجاب لنداء الوطن

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

أين كنا؟.. وكيف أصبحنا؟

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس

عاجل.. سوريا: هجوم إسرائيلى على مواقع للجيش فى دير الزور