وكيل "تعليم بني سويف" يتفقد عددًا من المدارس بمركز ناصر

تفقد محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الثلاثاء، عددًا من المدارس التابعة لإدارة ناصر التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، بتكثيف المتابعة على المدارس لتحقيق الانضباط وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب أثناء اليوم الدراسي.

وكيل تعليم بني سويف يتفقد عدد من المدارس

وأكد "عبدالتواب" أن الجولة بدأت بتفقد مدرسة الشهيد محمد طه الساعي الاعدادية بنات ثم مدرسة محمد فريد الاعدادية بنات ونجع الديب الاعدادية المشتركة والشهيد دياب عبد اللطيف الابتدائية ومدرسة سعيد عيسى الابتدائية للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، حيث مشاركة الطالبات فى طابور الصباح والاستماع لبرنامج الإذاعة المدرسية، ثم تفقد وكيل الوزارة حجرات الدراسة ومعامل الأوساط ومتابعة ومحاورة الطلاب حول انجازات نصر أكتوبر المجيدة وما حققته العسكرية المصرية والدروس المستفادة من نصر أكتوبر وأهم المشروعات القومية التي قامت بها الدولة.

انتظام الدراسة في 1300 مدرسة



واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف على انتظام العملية التعليمية ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والإجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة مؤكدا على انتظام الدراسة في 1300 مدرسة ابتدائي، إعدادي، ثانوي عام وفني، مطالبًا بضرورة تفعيل دور الأنشطة التربوية من بداية اليوم الدراسي واختيار البرامج خلال الإذاعة المدرسية التي تعمل على غرس قيم المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والعمل على توعية الطلاب بالمشروعات القومية ومبادرة حياة كريمة والانجازات التي تحققها مصر في مختلف المجالات.

الحضور قبل بداية اليوم الدراسي

ووجه وكيل تعليم بني سويف بضرورة حضور مديري المدارس قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة للتأكد من سلامتها ونظافتها قبل بدء الطابور ومتابعة دخول وخروج الطلاب المدرسة وتفعيل دور الإشراف اليومي منعا للإزدحام والتكدس على بوابة الخروج وأثناء الصعود إلى الأدوار العليا وأثناء تواجد التلاميذ والطلاب في فناء المدرسة خلال الفسحة لضمان سلامة أبنائنا وبناتنا عند الدخول والخروج.

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة استمرار نظافة المدارس وتطهير دورات المياه والانتهاء من توزيع الكتب المدرسية وكذلك تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف المراحل للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.