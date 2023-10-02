الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الآلاف يحتشدون لدعم الرئيس السيسى فى بنى سويف (فيديو)

الأهالي
الأهالي

احتشد الآلاف من أهالي محافظة بني سويف بميدان الزراعيين وسط مدينة بنى سويف، لإعلان تأييدهم لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة واستكمال مسيرة الإنجازات.

وامتلأ ميدان الزراعيين بالمواطنين حاملين الصور واللافتات التى تحمل اسم وصورة الرئيس عبدالفتاح السيسى ودعوته لمواصلة المسيرة واستكمال خطة التنمية الشاملة فى مصر والترشح لمنصب رئيس الجمهورية لفترة جديدة حتى 2023، وحضر الاحتفالات الفنانان هيثم شاكر ومصطفى حجاج.

وقال أحمد محمود، إنه جاء من مركز سمسطا ليعلن دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثانية؛ نظرًا لما شاهدته المحافظة من إنجازات لم تحدث من قبل على مدار سنوات.

وأوضحت أسماء محمود، أنها جاءت إلي ميدان الزراعيين تحمل صورة الرئيس؛ نظرا لما فعله الرئيس داخل قريتها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ونقلتهم إلى مكان آخر.

بني سويف الرئيس السيسي الزراعيين المواطنين ميدان

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