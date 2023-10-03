تحرير 65 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 65925 مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:
14977 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
593 مخالفة السير بدون تراخيص.
15 مخالفة موقف عشوائى.
1203مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
5 مخالفات شروط التراخيص.
دراجة نارية مخالفة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.