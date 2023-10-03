الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة ترسل برقية شكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أرسلت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار برقية شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستجابته لمطالب العمال بالترشح للانتخابات القادمة على منصب رئيس الجمهورية.

وأكد العاملون في النقابة أن الرئيس السيسي يعمل منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية على تحقيق حلم بناء الدولة المصرية الحديثة حتى تكون في مصاف الدول المتقدمة لصالح المواطن المصري.

قرارات تاريخية للرئيس

وأضافوا أن الرئيس السيسي من المؤمنين بتطبيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وقد اتضح ذلك جليا من خلال قراراته المتتالية بزيادة الحد الأدنى للأجور مرات خلال التسع سنوات الماضية، والحزم الاجتماعية المختلفة لإصلاح هياكل الأجور، هذا بالإضافة إلى اهتمامه الدائم بالعمالة الأقل دخلا، خاصة العمالة المنتظمة.

وأكد العاملون في النقابة أنهم سيقدمون مجموعة منهم للعمل في حملة الرئيس الانتخابية من أجل الدعم والمساندة، وأنهم سيحثون جميع زملائهم بالخروج يوم الانتخابات للتصويت لصالح الرئيس السيسي من أجل استكمال المسيرة ورد الجميل.

النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة العمال المصريون الانتخابات الرئاسية المصرية عبد الفتاح السيسي

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