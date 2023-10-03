الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بالأحمر النارى.. منى زكى تتألق فى أسبوع الموضة بباريس

منى زكي
منى زكي

اشتعل أسبوع الموضة في باريس مؤخرًا، بحضور لافت للنظر للنجمة منى زكي التي تصدرت الترند على مدار الساعات الماضية.

كان الحدث الذي يحمل عنوان "Walk Your Worth"، بمثابة احتفال بالأنوثة أقيم على خلفية لبرج إيفل، ومن بين المشاهير الآخرين الذين ظهروا على المدرج السيدة هيلين ميرين وإيفا لونجوريا، وفيولا ديفيس وأيقونة بوليوود أيشواريا راي باتشان، وكيندال جينر، وإيلي فانينج، وغيرهم. 

وشاركت النجمة منى زكي كعارضة أزياء بفستان أحمر لافت للنظر من خامة الساتان قصير ولديه ذيل طويل، كما شاركت الفنانة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو من عرضها، والذي تداوله جمهورها بحماس وفرح شديد بالنجمة المبهجة دائمًا.

ليس هذا في الحقيقة هو الظهور الأول لمنى زكي على المنصات العالمية، فهي مهتمة بالفن وكل ما يخص عالم الموضة والجمال، وكثيرًا ما تتصدر إطلالاتها في مهرجان كان الترند، فالجميع لم ينس بعد الفستان الفيكتوري الذي يُحاكي عصور مضت في آخر دورة للمهرجان العالمي.

كما ارتدت خلال المهرجان فستانا أسود ضيقا من مجموعة المصمم اللبناني جورج حبيقة لخريف وشتاء 2022-2023، وأشاد الجميع بهذا الفستان الأنيق ذات الظهر المنخفض والتفاصيل الهندسية الكريستالية نجاحًا كبيرًا على السجادة الحمراء.

بالإضافة إلى مساعيها في مجال الأزياء، منى زكي هي ممثلة مشهورة تتمتع بمسيرة مهنية ناجحة امتدت لسنوات عديدة، حصلت مؤخرًا على جائزة "أفضل ممثلة" في مهرجان القاهرة للدراما عن دورها في مسلسل "تحت الوصاية"، وحقق هذا المسلسل الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي نجاحا كبيرا وحصد نسبة مشاهدة عالية، ما يجعلها ممثلة متعددة المواهب ولها تأثير واضح وظهور ملفت في الأحداث العالمية، فهي قادرة على أسر الجمهور بموهبتها وأسلوبها الفريد.

منى زكي اسبوع الموضة في باريس فستان مهرجان كان العالمي ماركة تجميل النجمة منى زكي

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