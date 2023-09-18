السينما تبعد منى زكى عن سباق دراما رمضان 2024.. فما مصير"طالع نازل"؟

عقدت الفنانة منى زكي جلسة عمل مع الجهة المنتجة لمسلسلها الدرامي الجديد “طالع نازل”، وقد أسفرت الجلسة عن تأجيل المسلسل لموسم رمضان 2025.

واتفقت مني زكي مع الشركة المنتجة على تأجيل تصوير المسلسل لوقت آخر لانشغالها بعدد من الأعمال السينمائية التي تعاقدت عليها مؤخرا، خاصة أن المسلسل يحتاج إلى مجهود ضخم.

ومسلسل طالع نازل من بطولة مني زكي وشريف سلامة وإخراج هاني خليفة.

لعب عيال

وتستعد منى زكي لبدء تصوير فيلمها السينمائي الجديد “لعب عيال” أمام النجم كريم عبدالعزيز خلال شهر يناير المقبل، عقب انتهاء “عبدالعزيز” من تصوير أكبر قدر من مسلسله الرمضاني الجديد “الحشاشين”.

ويجمع فيلم "لعب عيال" بين منى زكي وكريم عبد العزيز بعد فترة غياب طويلة منذ تقديمها لفيلم “ولاد العم” عام 2009.

وعلم"الدستور" أن المؤلف والسيناريست أحمد حسني قد انتهى من كتابة سيناريو فيلم "عيال" وأصبح العمل جاهزًا لبدء التصوير، ويتناول الفيلم قصة اجتماعية رومانسية حول العلاقات الزوجية والأسرية.

وفي سياق متصل، يجري المخرج طارق العريان جلسات عمل مع الشركة المنتجة للفيلم لتحديد التفاصيل المبدئية، بما في ذلك ترشيح أبطال العمل ومعاينة أماكن التصوير المختلفة، استعدادًا لانطلاق تصوير أول مشاهد الفيلم.

كما تعاقدت زكي على المشاركة في فيلم لسه حتة، الذي يجمعها مع أحمد حلمي، تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد علاء، وتواصل الشركة المنتجة ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال الفيلم من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

ومن ناحية أخرى، عادت منى زكي لتصوير المشاهد المتبقية من فيلم الجواهرجي، بطولة محمد هنيدي وذلك بعد توقفه لمدة عام ونصف، خاصة بعد وفاة أحمد حلاوة، والعمل من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، ويشارك فيه كل من لبلبة، أحمد السعدني، تارا عماد، باسم سمرة.

وحصدت منى زكي جائزة أفضل ممثلة عن مسلسلها "تحت الوصاية" الذي حقق نجاحا كبيرا في موسم رمضان الماضي والمكون من 15 حلقة وشاركها البطولة دياب، ومها نصار، وخالد كمال، ورشدي الشامي، وأحمد خالد صالح، وأحمد عبدالحميد، المسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب، ومن إخراج محمد شاكر خضير، ومن إنتاج شركة ميديا هب، وبالتعاون مع الشركة المتحدة.