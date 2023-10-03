الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتحاد السكندرى يواجه دينامو اللبنانى فى البطولة العربية لكرة السلة

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري فاز في مباراته الأولى على اتحاد الجزائر

يسعى الفريق الأول لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندري لتحقيق انتصاره الثاني في البطولة العربية، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 حتى 12 أكتوبر الجاري، عندما يواجه فريق دينامو اللبناني في الرابعة من عصر اليوم بصالة نادي الغرافة.

المباراة مهمة للاتحاد، الذي فاز في مباراته الأولى على اتحاد الجزائر بنتيجة 89– 53، بينما فاز بيروت على الأهلي القطري 93 -63، والفائز بمباراة اليوم سيكون المرشح الأول لصدارة المجموعة، خاصة أن المباريات التي ستتبقى لكل منهما سهلة للغاية نظرًا لفارق المستوى، حيث يلتقي الاتحاد مع الأهلي القطري والسيب العماني يومى الخميس والجمعة المقبلين، بينما يلعب دينامو مع السيب واتحاد الجزائر.

ويقود فريق السلة بنادي الاتحاد السكندري أحمد عمر، الذي اختار 14 لاعبًا في قائمة الفريق بالبطولة، وهم: هيثم كمال وأحمد عادل دولا والمحترف هاريس ومختارغيازة ويوسف شحاتة ومصطفى فودة ومحمد طه وعبدالرحمن خالد وباسم الليثي ويوسف شوشة وأحمد أبوالعلا وياسر صالح وعلى أحمد وشاتون شورتر.

يذكر أن فريق الأهلي خاض مباراتين في البطولة العربية لكرة السلة فاز في الأولى على دجلة الجامعة العراقي 92– 77، وفي الثانية على الاتحاد الليبي بنتيجة 65– 55، ويلعب الأهلي مع مجد طنجة المغربي غدًا، ومع بيروت اللبناني يوم الجمعة المقبل.

نتائج المباريات حتى أمس "الإثنين" 

الأحد 1 أكتوبر 

المجموعة الأولى 

قطر القطري × خدمات البريج الفلسطيني 87– 70 

المجموعة الثانية

دينامو اللبناني × الأهلي القطري 93– 63

اتحاد الجزائر × السيب العماني  81– 58

المجموعة الثالثة 

القادسية الكويتي × الفتح السعودي 79– 72 

المجموعة الرابعة 

بيروت اللبناني × مجد طنجة المغربي 95– 70 

الأهلي × دجلة الجامعة العراقي  92- 77

الإثنين 2 أكتوبر 

المجموعة الأولى 

الكويت الكويتي × المحرق البحريني  82- 61

المجموعة الثانية 

الاتحاد السكندري × اتحاد الجزائر 89– 53 

السيب العماني × الأهلي القطري  75– 58 

المجموعة الثالثة

جمعة سلا المغربي × الوحدة اليمني 96- 64 

المجموعة الرابعة 

دجلة الجامعة العراقي × مجد طنجة المغربي  95– 74 

الأهلي × الاتحاد الليبي 65– 55 

البطولة العر بية لكرة السلة الاتحاد السكندرى دينامو اللبنانى اتحاد الجزائر الاهلى

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