الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل في حريق سيارة اسفل الطريق الإقليمي بالشرقية

جريدة الدستور

لقي طفل من محافظة القليوبية مصرعه وأصيب خاله بحروق متعددة إثر تعرضهما لحادث انقلاب سيارة ملاكي أسفل الطريق الإقليمي بعد كارته بلبيس نطاق مركز بلبيس محافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا  يفيد بلاغا باشتعال النيران بسيارة أسفل الطريق الإقليمي بعد كارته بلبيس، وبالانتقال والفحص تبين أثناء قيادة مواطن سيارته الملاكي رقم 6478 ق ه ي ملاكي القليوبية، اختلت عجلة القيادة في يده وانحرفت السيارة، ما أسفر عن انقلابها واشتعال النيران بها، ونتج عن ذلك وفاة الطفل فى الحال متأثرا بإصابته وإصابة شقيق والدته بحروق متعددة.

وتم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل الطفل إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي، والمصاب إلى قسم الطوارئ بالمستشفى لتقديم الإسعافات الأولية له.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة  التي صرحت بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية وطلبت التحريات حول الواقعة.

حريق سيارة مصرع طفل الطريق الإقليمي الشرقية الإسعاف

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