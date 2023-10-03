الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"أبواليزيد" يشيد بنجاح مؤتمر "حكاية وطن".. ويؤكد: استعرض إنجازات الدولة بشفافية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أشاد الدكتور أحمد أبواليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس بمؤتمر "حكاية وطن" من حيث استعراض جهود الدولة والإنجازات على مدار الـ9 سنوات الماضية بشفافية وموضوعية في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن المؤتمر كان بمثابة كشف حساب عن ما تم إنجازه بالأرقام حتى يكون لدى المواطن الوعي الكامل، بما تحقق من مشروعات وإنجازات غير مسبوقة في كل قطاعات الدولة.

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وأضاف "أبواليزيد" أن  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان لديه الحرص على عرض كل الجهود بكل شفافية، ووضع الخطط وآليات العمل والسياسات التي تساهم في حلها، حيث استعرض المؤتمر كل المشروعات التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية، وأيضًا المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا بالموازنات المخصصة لها، كما كشف المؤتمر  التحديات وطرح العديد من التساؤلات التي تشغل بال المواطنين.

"حكاية وطن" تميز بالمكاشفة

وأشار "أبواليزيد" إلى أن مؤتمر "حكاية وطن" تميز بالمكاشفة، حيث استعرض ما قامت الدولة بتنفيذه على أرض الواقع، وأن الخطة التي تسير عليها حققت نجاحًا وتنمية بمعدلات كبيرة، رغم التحديات التي بدأت تواجهها الدولة المصرية، كغيرها من الدول العالم، بداية من عام 2020، وجائحة كورونا ثم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أن الملفات التي ألقى مؤتمر "حكاية وطن" الضوء عليها تمثل عصب الاقتصاد المصري، وتعكس رؤية الدولة في التعامل مع الملفات بجدية، وأن ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة خطوة هامة على الطريق الصحيح لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، واستكمال ما تحقق من إنجازات على مدار الـ9 سنوات الماضية، كما أن حرص الرئيس السيسي على التعقيب خلال استعراض الجهود يؤكد مدى اهتمام وإلمام سيادته بكل الأمور، خاصة المتعلقة بحياة المواطن.

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