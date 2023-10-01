الأحد 01 أكتوبر 2023
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مصر

"أبو اليزيد": الدولة نجحت في توفير السلع الغذائية طوال جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية

الدكتور أحمد أبو
الدكتور أحمد أبو اليزيد

استعرض الدكتور أحمد أبو اليزيد، بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، جهود الدولة في مشروعات التوسع الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير السلع الغذائية، كذلك زيادة الرقعة الزراعية لزيادة الإنتاج القومي الخاص بالمحاصيل الاستراتيجية وتغطية جزء كبير من الفجوة الخاصة بالاكتفاء الذاتي بتوجيهات القيادة السياسية، مما ساهم بشكل كبير في توفير السلع الغذائية وتحقيق اكتفاء ذاتي من بعض المحاصيل الزراعية وأيضا زيادة معدلات إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وطوال جائحة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية لم تشهد البلاد أي نقص فى السلع الغذائية، حيث نجحت الدولة في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كل السلع الأساسية لفترات طويلة.

إنجازاتٌ عديدة في وقتٍ قياسيِّ

وأضاف أبو اليزيد، في بيانٍ، أن الزراعة المصرية تمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل 17 % من الصادرات السلعية، كما تمثل 25% من القوى العاملة، لذلك كان يوجد اهتمام كبير من القيادة السياسية بهذا القطاع، وتم التوسع في المشروعات الزراعية المرتبطة بالمحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح  "أبو اليزيد " أن الدولة المصرية حققت إنجازات عديدة في وقتٍ قياسي على مدار الـ 9 سنوات الماضية وتبنى الاستغلال الأمثل للطاقة وإنشاء مصانع أسمدة جديدة مثل مجمع الأدبية في السويس وإعادة إحياء مشروع كيما في أسوان ومجمع كوم أوشيم المرحلة الأولى والثانية والثالثة للأسمدة، والتوسع في مساحات أراضي كبيرة حيث نستطيع أن نُغذي الزرع.

ولفت إلى أهمية استصلاح هذه الأراضي مثل مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان ونواته مشروع مستقبل مصر 1.1 مليون وتم زراعة منه علي أرض الواقع 460 ألف فدان، وأيضًا إعادة إحياء مشروع توشكى وكذلك صحراء سرابيوم وما حدث من تحلية وإعادة تدوير المياه التي كانت موجودة في محطة بحر البقر، لإعادة ايحاء 600 ألف فدان يتم زراعتها في شمال سيناء، بالإضافة إلى 100 ألف فدان زراعات محمية، والمشروع القومي 1.5 مليون فدان الذي يشمل الظهير الصحراوي لمعظم محافظات مصر.

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وأوضح" أبو اليزيد" أن هذه المشروعات القومية الزراعية ساهمت في اتاحة السلع الاستراتيجية الأساسية، كما تبنت الدولة محور جديد لإدارة المياه وإعادة تدويرها واستغلالها استغلال أمثل كذلك المشروعات القومية مثل تبطين الترع وتطوير الري سواء الري سواء كان الري بالرش أو التنقيط كل ذلك ساهم في تحقيق وتوفير السلع الاستراتيجية.

الدكتور أحمد أبو اليزيد الزراعة بجامعة عين شمس المحاصيل الاستراتيجية توفير السلع الغذائية الاستراتيجية الأساسية مشروع الدلتا الجديدة مشروع مستقبل مصر إحياء مشروع توشكي

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