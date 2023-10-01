الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حكاية وطن| صادرات الزراعة ترتفع لـ3.3 مليار دولار.. وتوقعات إيجابية لـ2025

الزراعة
الزراعة

بلغ حجم الصادرات الزراعية خلال عام 2022 ولأول مرة 6.5 مليون طن بقيمة 3.3 مليار دولار وبزيادة 800 ألف طن عن العام السابق.

ومن المستهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من بعض السلع الاستراتيجية مثل القمح من 45% عام 2020 إلى 95% بحلول 2025 ومن الذرة الصفراء من 24% إلى 32% خلال الفترة ذاتها، والفول البلدي من 30% إلى 80%، والعدس من 12% إلى 16% والمحاصيل الزيتية من 3% إلى 10% واللحوم الحمراء من 57% إلى 65%، والأسماك من 82% إلى 85%.

الحاصلات الزراعية

وبلغ عدد المنتجات من منتجات الحاصلات الزراعية المصرية التي تصدر للخارج 406 منتجات تصدر للخارج  للأسواق العالمية، ومن أهمها البطاطس والموالح والفراولة والفاصوليا الطازجة والعنب والطماطم الطازجة والبطاطس والفراولة والفاصوليا الطازجة والجوافة والثوم والمانجو والبطيخ والرمان، ويرجع ذلك إلى قيام وزارة الحكومة بتحديث المنظومة الزراعية من خلال استصلاح الأراضي وتبني منظومة تحديث الري. 

زيادة المساحة المزروعة

وزادت المساحة المزروعة في مصر حوالى 8% لتصل إلى 9.8 مليون فدان  عام 2021 مقارنة بـ8.92 مليون فدان في عام 2014.

وتستهدف خطة عام 2023 زيادة الرقعة الزراعية نصف مليون فدان في نطاق مشروعات التوسع الأفقي إلى جانب تحسين الإنتاجية الزراعية إلى نصف مليون فدان في نطاق مشروعات التوسع الأفقي.

زيادة الإنتاجية الفدانية

وقد تم تحسين الإنتاج الزراعي بزيادة المساحة المحصولية الاجمالية لتتجاوز 15 مليون فدان مقابل 17.5 مليون فدان عام 2020 وذلك من خلال زيادة الإنتاجية الفدانية بنسبة تتراوح من 15% إلى 20% برفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه من خلال مجموعة من الآليات تضم استنباط أصناف وسلالات من المحاصيل عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقومة للحفاظ والحرارة وتكون قليلة استخدام المياه.

حكاية وطن زيادة الصادرات الزراعية حماية مليار دولار وزيادة الاكتفاء الذاتي السلع الاستراتيجية بحلول

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