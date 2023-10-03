الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل في إنشاء مجمع الصناعات الثالث للشباب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أعمال إنشاء مجمع الصناعات الثالث « ٣ يوليو» بجنوب بورسعيد،  وذلك ضمن النهضة الاقتصادية والصناعية التي تشهدها ٱرض بورسعيد مؤخرا،  رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ،  والمهندس عماد البرشه وكيل وزارة الاسكان،  والاستاذ أحمد زغلف رئيس حي الجنوب،  والشركات المنفذة للمشروع الصناعي.

لجنة لإجراء المقابلات الشخصية

واستمع المحافظ، للموقف التنفيذي الحالي لإنشاء المصنع، وأشار  المحافظ أن مجمع الصناعات الثالث « ٣ يوليو» بجنوب بورسعيد، يضم 4 مجمعات صناعية تشمل عدد من الأنشطة ومنها ( مواد غذائية وغزل ونسيج وملابس جاهزة وبتروكيماويات وأنشطة هندسية)، وذلك بإجمالي عدد ٧٢ مصنع بحد اقصى طبقا لمساحة المصنع الواحد حيث تم تصميم المصانع بمساحات مختلفة وهي ( 180 – 360 – 540 – 720 – 900 – 1080 – 1260 – 1440 – 1620 -1725 ) لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع.

وشدد المحافظ على الإسراع في معدلات العمل، لسرعة افتتاح وتشغيل مجمع الصناعات الثالث،  والذي يوفر الالٱف من فرص العمل لأبناء بورسعيد،  كما تابع المحافظ سير أعمال اللجنة المشكلة لإجراء المقابلات الشخصية لمتقدمي المشروع من الشباب وصغار المستثمرين،  موجهًا بتحقيق أقصى معايير الشفافية خلال المقابلات الشخصية،  والتأكد من جدية الشباب المتقدم للمشروع.

وكان محافظ بورسعيد، قد وجه خلال الشهر الماضي بالبدء في الخطوات التصميمية والتنفيذية لاقامة المجمع الصناعي الجديد بجنوب بورسعيد، على أن يتم الانتهاء من إقامة المجمع قبل نهاية العام الحالي ويساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.فضلًا عن تأهيل العمالة، وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

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