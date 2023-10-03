مدير حملة "2 كفاية": نستهدف معدل إنجاب 2.4 طفل لكل أسرة في 2030

قال أحمد يونس، مدير برنامج "2 كفاية" بوزارة التضامن الاجتماعي، إن مصر تشهد زيادة سكانية بمعدل دولة صغيرة، حيث نزيد بمعدل 2 وربع مليون نسمة سنويًا، وذلك يعارض جهود التنمية.

وأضاف "يونس"، خلال حوار له ببرنامج "8 الصبح "، والمذاع علي فضائية "dmc"، أن لا يوجد اقتصاد دولة يتحمل نسب تلك الزيادة السكانية، وكلما زاد معدلات النمو الاقتصادي يتآكل بسبب الزيادة السكانية، ويحتاج إلى توفير دعم نقدي، وفرص عمل للشباب والأجيال القادمة، ودعم أيضًا في التعليم والصحة بشكل كبير.

وتابع مدير برنامج "2 كفاية" بوزارة التضامن الاجتماعي، أن معدل الإنجاب يقل حاليًا والحكومة تستهدف في عام 2030 أن يصبح لكل أسرة 2.4 طفل أى 24 طفل لكل 10 أسر.

المحافظات الأكثر فقرا الأعلى في معدلات إنجاب

وأوضح مدير برنامج "2 كفاية"، أن انطلاق حملة "2 كفاية" جاء بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2017، ولضبط النمو السكاني، وتم دراسة المجتمع حيث وجد أن المناطق الأكثر فقرًا الأعلي معدلات إنجاب، بحسب الإحصائيات، مثل محافظة البحيرة بالوجه البحري و9 محافظات بداية من محافظة الجيزة حتى أسوان، وأسيوط وسوهاج من أعلى المعدلات وجه قبلي.