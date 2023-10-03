الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدير حملة "2 كفاية": نستهدف معدل إنجاب 2.4 طفل لكل أسرة في 2030

معدلات إنجاب
معدلات إنجاب

قال أحمد يونس، مدير برنامج "2 كفاية" بوزارة التضامن الاجتماعي، إن مصر تشهد زيادة سكانية  بمعدل دولة صغيرة، حيث نزيد بمعدل 2 وربع مليون نسمة سنويًا، وذلك يعارض جهود التنمية. 

وأضاف "يونس"، خلال حوار له ببرنامج "8  الصبح "،  والمذاع علي فضائية "dmc"، أن لا يوجد اقتصاد دولة يتحمل نسب تلك الزيادة السكانية، وكلما زاد معدلات النمو الاقتصادي يتآكل بسبب الزيادة السكانية، ويحتاج إلى توفير  دعم نقدي، وفرص عمل للشباب والأجيال القادمة، ودعم أيضًا في التعليم والصحة بشكل  كبير. 

 وتابع مدير برنامج "2 كفاية" بوزارة التضامن الاجتماعي، أن معدل الإنجاب يقل حاليًا والحكومة تستهدف في عام 2030 أن يصبح لكل أسرة 2.4 طفل أى 24 طفل لكل 10 أسر. 

المحافظات الأكثر فقرا الأعلى في  معدلات إنجاب 

وأوضح مدير برنامج "2 كفاية"، أن انطلاق حملة "2 كفاية"  جاء بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2017، ولضبط النمو السكاني، وتم دراسة المجتمع حيث وجد أن المناطق الأكثر فقرًا الأعلي معدلات إنجاب، بحسب الإحصائيات، مثل محافظة البحيرة بالوجه البحري و9 محافظات بداية من محافظة الجيزة حتى أسوان، وأسيوط وسوهاج من أعلى المعدلات وجه قبلي.

برنامج 2 كفاية التضامن زيادة سكانية معدل الإنجاب عام 2030 الرئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

"حكاية وطن"| هل نجحت استراتيجية الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية خلال 9 سنوات؟

الأكثر قراءة

على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

افتتاح أول مصنع لإكسسوارات المحمول القابلة للارتداء فى الشرق الأوسط بالسخنة

بمشاركة الأهلى.. اللجنة المنظمة تعلن مواعيد مباريات دورى السوبر الإفريقى بالكامل

حريق هائل فى إحدى الأسواق بميدان السيدة زينب

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

أين كنا؟.. وكيف أصبحنا؟

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس

عاجل.. سوريا: هجوم إسرائيلى على مواقع للجيش فى دير الزور