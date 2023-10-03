ميناء دمياط يستقبل 7 آلاف طن قمح عبر سفينة قادمة من أوكرانيا

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة، بينما غادرت 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 42 سفينة، منها السفينة (DEEB BREEZA)، والتي ترفع علم بليز، ويبلغ طولها 113 م وعرضها 19 م القادمة من أوكرانيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ7352 طنًا من القمح لصالح القطاع الخاص، يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

53759 طنًا حركة الصادر من البضائع العامة

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 53759 طنًا تشمل، 6764 طن يوريا و4200 طن اسمنت معبأ، و5100 طن كلينكر، و2199 طن ملح صب، و7100 طن علف، و12250 طن ملح معبأ، و2655 طن رمل، و3600 طن مولاس، و9891 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23722 طنًا، تشمل: 1279 طن خشب زان و10200 طن ذرة و300 طن كسب صويا و190 طن كتان و8954 طن قمح و1642 طن فول صويا و4673 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1157 طنًا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 586 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 408 حاويات مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3910 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 56530 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 374053 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6430 شاحنة.

المشاركة فى الاحتفال باليوم البحري العالمي

وقال اللواء بحري أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء دمياط، إنه تمت تلبية دعوة المنظمة البحرية الدولية IMO بالمشاركة فى الاحتفال باليوم البحري العالمي، وبتوجيهات من الفريق كامل الوزير، وزير النقل وقطاع النقل البحري، حيث قامت هيئة ميناء دمياط بإضاءة مبنى رئاسة الهيئة باللون الأزرق، بالتزامن مع مشاركة الدول الأعضاء فى المنظمة البحرية الدولية فى هذا الحدث الهام، والذى يعقد هذا العام تحت شعار "ماربول في عامها الخمسين- التزامنا مستمر".

حيث يشهد هذا العام الذكرى الخمسين لاعتماد الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن "ماربول"، وهي المعاهدة العالمية الأساسية لمنع تلوث البيئة البحرية بواسطة السفن لأسباب تشغيلية أو عرضية.