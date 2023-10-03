الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القس رفعت فكرى: نثمن ونؤيد ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة

القس رفعت فكري
القس رفعت فكري

قال القس رفعت فكري، رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي الأمين المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ في طريق الإصلاحات والسير في طريق المواطنة ونتمنى أن يكمل ما بدأه.

وأضاف في تصريح خاص لـ«الدستور»، أنه لدينا بعض المشكلات الاقتصادية التي نتمنى أن الوقت المقبل يكون لها علاج بالإضافة إلى أنه يوجد بعض القصور في المواطنة والحريات والتي نتمنى أن مسيرة الإصلاح التي بدأها خلال 10 سنوات الماضية أن تستكمل الوقت القادم.

وتابع: خرج  عدد كبير من المصريين طالبوا الرئيس السيسي بأن يرشح نفسه مرة أخري فهو لبي نداء عدد كبير، بالإضافة إلى أن هناك الكثيرين الذين قاموا بعمل توكيلات له، ونحن نثمن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئاسة المرة القادمة.

السيسى يعلن ترشحه لولاية جديدة

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين، 2 أكتوبر ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية 2024، التي ستجري جولتها الأولى في ديسمبر المقبل.

وقال في خطاب تليفزيوني موجهًا رسالته للشعب المصري: "واجهت معكم وبكم كل التحديات والأزمات وعبرنا معًا جسور الأمل".

وأضاف قبل إعلان الفقرة دي هقول: "نتوجه إلى الله وندعوه.. إن كان في غيري أولى بها مني فوفقه، وإذا كنت أنا أولى بها فوفقني".

وتابع: "ألبي نداؤكم مرة أخرى وأعلن ترشحي لاستكمال الحلم".

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مستهل حديثه في الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن، حديثه للشعب المصري قائلا: "إن شاء الله تحيا مصر بكم جميعًا، بعدما هتف من في القاعة تحيا مصر، تحيا مصر بيك".

وتفتح الهيئة الوطنية للانتخابات، الخميس المقبل، باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، والذى يستمر حتى يوم 14 أكتوبر الجارى، حيث تبدأ الهيئة فى استقبال المرشحين أو وكلائهم يوميًا وحتى في الإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساء، عدا اليوم الأخير.

ويتم سحب النماذج الخاصة بطلب الترشيح للتوقيع عليها، داخل قاعة كبيرة بمقر الهيئة التي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة.

القس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي الأمين المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط الرئيس عبد الفتاح السيسي طريق الإصلاحات والسير في طريق المواطنة السيسي يعلن ترشحه لولاية جديدة

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