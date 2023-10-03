القس جرجس عوض: كيف لا يرشح نفسه مَن بنى مصر الحديثة؟

قال الدكتور القس جرجس عوض كاتب ومفكر مسيحي، وراعى الكنيسة المعمدانية المستقلة بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “مبروك لمصر ترشح الرئيس السيسي فكيف لا يرشح نفسه من بني مصر الحديثة؟”.

وتابع: “كيف لا يرشح نفسه من أعاد الأمن والأمان على أرض الوطن، ومن قضى على الإرهاب وحفظ مصر من الخراب والدمار”.

وأكد: “كيف لا يرشح نفسه من اهتم اهتماماً خاصاً بذوي الهمم، وكيف لا يرشح نفسه من أقام مشروع الأسر البديلة ومن أقام المصانع وأعاد لمصر الريادة والعزة والكرامة”.

واختتم: “نحن فخورون برجل يحمل رؤيا بناء وتعمير وزراعة وتطوير المنظومة الصحية المتطورة فخامة الرئيس الشعب المصري في ظهرك تحيا مصر”.

السيسي يعلن ترشحه لولاية جديدة

وكان قد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين، 2 أكتوبر ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية 2024، التي ستجري جولتها الأولى في ديسمبر المقبل.

وقال في خطاب تليفزيوني موجهًا رسالته للشعب المصري: "واجهت معكم وبكم كل التحديات والأزمات وعبرنا معًا جسور الأمل".

وأضاف قبل إعلان الفقرة دي هقول: "نتوجه إلى الله وندعوه.. إن كان في غيري أولى بها مني فوفقه، وإذا كنت أنا أولى بها فوفقني".

وتابع: "ألبي نداؤكم مرة أخرى وأعلن ترشحي لاستكمال الحلم".

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مستهل حديثه في الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن، حديثه للشعب المصري قائلا: "إن شاء الله تحيا مصر بكم جميعًا، بعدما هتف من في القاعة تحيا مصر، تحيا مصر بيك".

وتفتح الهيئة الوطنية للانتخابات، الخميس المقبل، باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، والذى يستمر حتى يوم 14 أكتوبر الجارى، حيث تبدأ الهيئة فى استقبال المرشحين أو وكلائهم يوميًا وحتى في الإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساء، عدا اليوم الأخير.



ويتم سحب النماذج الخاصة بطلب الترشيح للتوقيع عليها، داخل قاعة كبيرة بمقر الهيئة التى تم تجهيزها بأحدث الأجهزة.