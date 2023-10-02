الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يُكرم الآباء الراحلين في احتفالية "إكليريكية المحرق"

البابا والانبا بيجول
البابا والانبا بيجول

شهد البابا تواضروس الثاني مساء اليوم الإثنين، احتفالية الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير السيدة العذراء بجبل قسقام، بالقوصية، أسيوط (الدير المحرق) بمناسبة مرور خمسين سنة على افتتاحها (١٩٧٣ - ٢٠٢٣).

0499574D-C626-4AF3-8ADB-95FE0ADF13A4

حضر احتفالية اليوبيل الذهبي، إلى جانب نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق ومدير الكلية، 12 من أحبار الكنيسة، وعدد كبير من الآباء الكهنة والرهبان والشمامسة والخدام من خريجي الكلية.

وتضمن برنامج الاحتفالية مجموعة من الفقرات التي تؤرخ لمسيرة إكليريكية المحرق، وأساتذتها وطلابها. وألقيت عدة كلمات واختتمت بكلمة قداسة البابا.

02453E12-5F42-4B6F-8E42-0859555476ED

وفي نهاية الحفل كرم قداسته وكلاء ومديري الكلية وأعضاء هيئة التدريس الحاليين والمتنيحين.

والكلية الاكليريكية اللاهوتية دير السيدة العذراء المحرق هى كلية لاهوتية قبطية ارثوذكسيه تابعة للكنيسة القبطية الارثوذكسية، مقرها دير القديسة العذراء مريم بجبل قسقام الشهير بالمحرق بمركز القوصية محافظة أسيوط، أسسها مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث عام 1973 م.

6BB566E8-D238-41C9-B9FE-2A05D2F118B2

رسالة الكلية 

هى إعداد كوادر قبطية ارثوذكسية من الشباب روحيًا، وعلميًا،و نفسيًا، قادرة على قيادة المجتمع الكنسي للحياة الأبدية.

FAF065F3-BFFA-40AF-98EF-CEA2D5D78BA2

شروط الالتحاق والقيد 

1.أن يكون المتقدم أرثوذكسيًا مشهودًا له بالتقوى والغيرة الروحية. 

2.أن يكون المتقدم ذكرًا أعزب، ولا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة. 

3.المستوى العلمى المطلوب للالتحاق بالكلية هو خريج الكليات والجامعات التى تمنح شهادة التخرج بعد أربعة سنوات.

4.أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية. 

5.أن يحصل المتقدم على تزكية صريحة من نيافة الأب الأسقف التابع له،بالموافقه على التحاقه بالكليه الإكليريكية وأن يكون مسئولًا عنه أثناء الدراسة وبعد التخرج، وأن تشمل التزكية أن يتصف المتقدم بحسن السير والسلوك والمستوى الروحى.

6.بالنسبة للمتقدمين من إيبارشية قداسة الأب البطريرك بالقاهرة والاسكندرية، والمُسندة لأباء أساقفة عمومين،يُطبق عليهم شروط التزكية الصريحة من نيافة الأب الأسقف المختص بالأشراف على المنطقة، على أن يحصل المتقدم أيضًا على تزكية الأباء كهنة الكنيسة التى يخدم بها، تُوضح احتياجهم له فى الخدمة داخل الكنيسة.

7.أن يكون المتقدم متفرغ من العمل تفرغًا كاملًا للدراسة بالكلية.

8.اجتياز الكشف الطبى والاختبار النفسى لبيان صلاحيته الجسمية والنفسية.

9.النجاح فيما تجريه الكلية من اختبارات ومنها اختبارات المقابلة الشخصية 

FF9B4F6C-A0A4-4428-9246-1961D1A15AB8
114035F0-5C65-40FA-9F33-338B1F45D7F2
1811934A-F298-4895-94D2-BFBC7B90B599
قداسة البابا تواضروس الثاني احتفالية الكلية الإكليريكية احتفالية اليوبيل الذهبي تؤرخ لمسيرة إكليريكية المحرق الأنبا بيجول أسقف ورئيس

مواد متعلقة

برئاسة البابا تواضروس.. انطلاق احتفالات اليوبيل الذهبي لـ إكليركية المحرق

مسرح الأنبا رويس يبدأ في استقبال المشاركين باليوبيل الذهبي لـ"إكليركية المحرق"

توافد الأساقفة للمشاركة في احتفالات اليوبيل الذهبي لـ"إكليركية المحرق"

الأنبا بيجول: الكلية الإكليريكية لها دور كبير في التعليم بالكنيسه

قبل الاحتفال باليوبيل الذهبى.. أبرز المعلومات عن إكليريكية المحرق

الاحتفال بعيد القديسة تريزا الطفل يسوع في القوصية بأسيوط

البابا تواضروس يترأس احتفالات اليوبيل الذهبى لإكليريكية المحرق.. اليوم

البابا تواضروس: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة مشاركة أبناء الكنيسة فى الانتخابات

الأكثر قراءة

انفجار مرعب في بريطانيا.. الليل تحول إلى نهار (فيديو)

خبراء يكشفون لـ"الدستور" حقيقة انقطاع الإنترنت عالميا يوم 11 أكتوبر

ما هذا الكذب الفاجر؟

الرئيس السيسى: إرادة المصريين المحرك الرئيسى لاستكمال حلم بناء دولة حديثة

الرئيس السيسي يعلن تعيين المستشار محمود فوزي رئيسًا لحملته الانتخابية

الرئيس السيسى: ربنا سبحانه وتعالى يحافظ على هذا البلد ولن يستطيع أحد كسرها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

اين كنا.. وكيف أصبحنا

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

صور

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً