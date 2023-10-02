البابا تواضروس يُكرم الآباء الراحلين في احتفالية "إكليريكية المحرق"

شهد البابا تواضروس الثاني مساء اليوم الإثنين، احتفالية الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير السيدة العذراء بجبل قسقام، بالقوصية، أسيوط (الدير المحرق) بمناسبة مرور خمسين سنة على افتتاحها (١٩٧٣ - ٢٠٢٣).

حضر احتفالية اليوبيل الذهبي، إلى جانب نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق ومدير الكلية، 12 من أحبار الكنيسة، وعدد كبير من الآباء الكهنة والرهبان والشمامسة والخدام من خريجي الكلية.

وتضمن برنامج الاحتفالية مجموعة من الفقرات التي تؤرخ لمسيرة إكليريكية المحرق، وأساتذتها وطلابها. وألقيت عدة كلمات واختتمت بكلمة قداسة البابا.

وفي نهاية الحفل كرم قداسته وكلاء ومديري الكلية وأعضاء هيئة التدريس الحاليين والمتنيحين.

والكلية الاكليريكية اللاهوتية دير السيدة العذراء المحرق هى كلية لاهوتية قبطية ارثوذكسيه تابعة للكنيسة القبطية الارثوذكسية، مقرها دير القديسة العذراء مريم بجبل قسقام الشهير بالمحرق بمركز القوصية محافظة أسيوط، أسسها مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث عام 1973 م.

رسالة الكلية

هى إعداد كوادر قبطية ارثوذكسية من الشباب روحيًا، وعلميًا،و نفسيًا، قادرة على قيادة المجتمع الكنسي للحياة الأبدية.

شروط الالتحاق والقيد

1.أن يكون المتقدم أرثوذكسيًا مشهودًا له بالتقوى والغيرة الروحية.

2.أن يكون المتقدم ذكرًا أعزب، ولا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة.

3.المستوى العلمى المطلوب للالتحاق بالكلية هو خريج الكليات والجامعات التى تمنح شهادة التخرج بعد أربعة سنوات.

4.أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية.

5.أن يحصل المتقدم على تزكية صريحة من نيافة الأب الأسقف التابع له،بالموافقه على التحاقه بالكليه الإكليريكية وأن يكون مسئولًا عنه أثناء الدراسة وبعد التخرج، وأن تشمل التزكية أن يتصف المتقدم بحسن السير والسلوك والمستوى الروحى.

6.بالنسبة للمتقدمين من إيبارشية قداسة الأب البطريرك بالقاهرة والاسكندرية، والمُسندة لأباء أساقفة عمومين،يُطبق عليهم شروط التزكية الصريحة من نيافة الأب الأسقف المختص بالأشراف على المنطقة، على أن يحصل المتقدم أيضًا على تزكية الأباء كهنة الكنيسة التى يخدم بها، تُوضح احتياجهم له فى الخدمة داخل الكنيسة.

7.أن يكون المتقدم متفرغ من العمل تفرغًا كاملًا للدراسة بالكلية.

8.اجتياز الكشف الطبى والاختبار النفسى لبيان صلاحيته الجسمية والنفسية.

9.النجاح فيما تجريه الكلية من اختبارات ومنها اختبارات المقابلة الشخصية