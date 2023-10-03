الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أحمد إدريس: الرئيس السيسى هو الأجدر على قيادة الدولة فى المرحلة الراهنة

النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس

أشاد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة، معتبرًا هذا القرار بمثابة استجابة لرغبة الملايين من المصريين وأسرهم الذين خرجوا إلى كل ميادين مصر، معلنين دعمهم وتأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والذين طالبوه وناشدوه بضرورة الترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية.

txt

حزب "مصر الحديثة" يعلن دعمه وتأييده للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

txt

بـ7 حفلات غنائية.. نجوم الفن يُشاركون في دعم الرئيس السيسي لخوض الانتخابات

ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة طمأنة لملايين المصريين

وأوضح النائب أحمد إدريس أن ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة طمأنة لملايين المصريين، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، التي انطلقت في البلاد منذ توليه مهام الحكم، عقب ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، كما أنه إشارة قوية إلى استمرار الإنجازات في كل المجالات وبجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأشاد عضو مجلس النواب بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ختام مؤتمر حكاية وطن بالتاريخية، قائلًا إن هذه الكلمة أكدت حرص القيادة السياسية على ترسيخ مفاهيم الديمقراطية وحرية الرأى والرأى الآخر، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى استطاع خلال الفترة الماضية المرور بالوطن لبر الأمان رغم الأزمات التي وجهت مصر من أزمات طاحنة نتيجة للأزمات العالمية، والتي أضرت بجميع دول العالم. 

الرئيس السيسى هو الأجدر على قيادة الدولة في المرحلة الراهنة 

وأكد النائب أحمد إدريس على أن الرئيس السيسى هو الأجدر على قيادة الدولة في المرحلة الراهنة، وفى ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، واستكمال المشروعات القومية العملاقة، والوصول إلى رؤية مصر 2030، والتي هي عنوان الجمهورية الجديدة، معربًا عن ثقته التامة فى حرص المصريين على المشاركة الإيجابية والكبيرة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

عضو مجلس النواب انتخابات الرئاسة المصريين المحافظات الرئيس عبدالفتاح السيسي

الأكثر قراءة

حريق هائل فى إحدى الأسواق بميدان السيدة زينب

بمشاركة الأهلى.. اللجنة المنظمة تعلن مواعيد مباريات دورى السوبر الإفريقى بالكامل

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

عاجل.. انفجار مرعب في بريطانيا.. الليل تحول إلى نهار (فيديو)

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

خبراء يكشفون لـ"الدستور" حقيقة انقطاع الإنترنت عالميا يوم 11 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

اين كنا.. وكيف أصبحنا

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"