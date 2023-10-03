أحمد إدريس: الرئيس السيسى هو الأجدر على قيادة الدولة فى المرحلة الراهنة

أشاد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة، معتبرًا هذا القرار بمثابة استجابة لرغبة الملايين من المصريين وأسرهم الذين خرجوا إلى كل ميادين مصر، معلنين دعمهم وتأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والذين طالبوه وناشدوه بضرورة الترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية.

ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة طمأنة لملايين المصريين

وأوضح النائب أحمد إدريس أن ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة طمأنة لملايين المصريين، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، التي انطلقت في البلاد منذ توليه مهام الحكم، عقب ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، كما أنه إشارة قوية إلى استمرار الإنجازات في كل المجالات وبجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأشاد عضو مجلس النواب بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ختام مؤتمر حكاية وطن بالتاريخية، قائلًا إن هذه الكلمة أكدت حرص القيادة السياسية على ترسيخ مفاهيم الديمقراطية وحرية الرأى والرأى الآخر، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى استطاع خلال الفترة الماضية المرور بالوطن لبر الأمان رغم الأزمات التي وجهت مصر من أزمات طاحنة نتيجة للأزمات العالمية، والتي أضرت بجميع دول العالم.

الرئيس السيسى هو الأجدر على قيادة الدولة في المرحلة الراهنة

وأكد النائب أحمد إدريس على أن الرئيس السيسى هو الأجدر على قيادة الدولة في المرحلة الراهنة، وفى ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، واستكمال المشروعات القومية العملاقة، والوصول إلى رؤية مصر 2030، والتي هي عنوان الجمهورية الجديدة، معربًا عن ثقته التامة فى حرص المصريين على المشاركة الإيجابية والكبيرة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.