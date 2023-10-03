"تنمية القدرات" بجامعة الأقصر ينظم برنامجي النشر العلمي وأخلاقيات البحث العلمي

يواصل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة الأقصر نشاطه، حيث ينظم المركز في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر برنامجي النشر العلمي وأخلاقيات البحث العلمي.

ويهدف برنامج النشر العلمي إلى إكساب المتدربين المعارف والمهارات الأساسية المتعلقة بالنشر العلمي المحلي والدولي، بهدف تبادل المعرفة وحجز مقعد لباحثي جامعة الأقصر، والجامعات المصرية في الصفوف الأولى بمجال البحث العلمي الدولي.

كما يهدف برنامج أخلاقيات البحث العلمي إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات الأساسية والاتجاهات الإيجابية المتعلقة بأخلاقيات البحث العلمي؛ التي يجب أن يتحلى بها الباحث من أجل الارتقاء بالبحث العلمي والحفاظ على حقوق الآخر وحياته.

وقال الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، إن مصر من الدول التي تراعي القواعد الدولية لأخلاقيات البحث العلمي وإجراء البحوث على البشر، وحيوانات التجارب، ومثل هذه البرامج التدريبية هدفها ترسيخ القيم البحثية والرقي بالجانب المعنوي للباحثين.

وفي السياق، قال الدكتور محمود النوبي أحمد، مدير المركز سيعمل برنامج النشر العلمي على تحقيق المعارف المهمة حول قواعد وشروط النشر في الدوريات العالمية، والتعريف بطرق اختيار الدوريات المناسبة، وغيرها من الموضوعات المهمة للباحثين وأعضاء هيئة التدريس في مجالات البحث العلمي المتنوعة.