تحرير 286 محضر سلع غذائية و345 مخالفة لمخابز بلدية في أسوان

نظمت اللجان المشتركة المكونة من مديريات التموين والصحة وجهاز حماية المستهلك، في محافظة أسوان حملات متتالية لضبط الأسواق.

وجاء ذلك بناءًا على توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتشديد الرقابة التموينية، وتكثيف المرور على المخابز والمطاحن والأسواق ومحلات الجزارة وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من مدى توافر السلع ومدى صلاحيتها وجودتها للإستهلاك الآدمى، مع ضبط أى حالات للغش التجاري والاحتكار.

نتائج الحملات

وأوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأسوان، أن جهود هذه الحملات أسفرت عن تحرير العديد من المخالفات وضبط كميات من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك والمجهولة المصدر بإجمالى 286 محضر ومخالفة متنوعة، والتي شملت تحرير 142 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وكذا تحرير 24 محضر للبيع بأزيد من السعر المقرر، و37 محضر شهادة صحية، و18 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص، و15 محضر للغش التجاري، بالإضافة إلى 14 محضر امتناع عن البيع، و9 محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية، و12 محضر لمواد بترولية.

وتابع مدير عام التموين بأسوان أنه تم تحرير 15 محضر لتجار التموين حيث تم ضبط 584 قاروصة سجائر لأنواع مختلفة، و4400 لتر سولار، و65 شيكارة دقيق، و1160 كجم من السكر، و140 كجم من الأرز ناقص الوزن.

ولفت إلى أنه في مجال المخابز البلدية تم تحرير 345 مخالفة منها 45 مخالفة نقص للوزن، و76 مخالفة للتصرف، و48 مخالفة لخبز غير مطابق للمواصفات، و75 مخالفة لعدم وجود إعلان أو بونات ونظافة، علاوة على 62 مخالفة توقف عن الإنتاج، و39 مخالفة لإختراق النظام وإثبات مبيعات وهمية.