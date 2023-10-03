الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هبة واصل: الحشود التى طالبت الرئيس السيسى بالترشح دليل على تلبيته نداء الوطن

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قالت الدكتورة هبه واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، إن الانطباع الأول بعد مؤتمر "حكاية وطن" ينم على أن من يقود الدولة المصرية، لابد أن يكون له سيرة تجعله قادرًا ويصلح لإدارة تلك الدولة. 

وأضافت الدكتورة هبة واصل، خلال لقاءها ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة cbc، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الثلاثة أيام في مؤتمر "حكاية وطن" حكى على مدار فترة الرئاسة وضع الوطن، ومن ثم انتقل إلى أين، وكذلك الوضع الحالي، وبالتالي فإننا سنبني مع بعضنا وسنكمل المشوار.

الرئيس السيسي لبنى نداء الوطن بترشحه للانتخابات الرئاسية 

وأوضحت أن الانطباع الثاني من قلب الشارع المصري، مؤكدة أن الحشود التي طالبت الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح دليل على أن الرئيس لبى نداء الوطن ولم يفرض نفسه.

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