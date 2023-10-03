الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب المستقلين الجدد: مؤتمر "حكاية وطن" اسم على مسمى

مؤتمر حكاية وطن
مؤتمر حكاية وطن

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن مؤتمر "حكاية وطن" هو اسم على مسمى، لافتًا إلى أنه بمعنى الكلمة هو "حكاية وطن" تم الحفاظ عليه من الاختطاف، وحكاية وطن تم المرور وسط الصعاب للحفاظ على سلامته ومتانة شعبه والحفاظ على حدوده واستقراره.

انجازات نتاج عمل وجهد كبير 

وأضاف عناني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن كل ما تم إنجازه كان نتاج عمل وجهد كبير، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ قرارات صعبة، مؤكدًا أننا نسير في الاتجاه الصحيح.

 

مؤتمر حكاية وطن هشام عناني حزب المستقلين الجدد الرئيس السيسي الاعلامية لبنى عسل

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