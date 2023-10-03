رئيس حزب المستقلين الجدد: مؤتمر "حكاية وطن" اسم على مسمى

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن مؤتمر "حكاية وطن" هو اسم على مسمى، لافتًا إلى أنه بمعنى الكلمة هو "حكاية وطن" تم الحفاظ عليه من الاختطاف، وحكاية وطن تم المرور وسط الصعاب للحفاظ على سلامته ومتانة شعبه والحفاظ على حدوده واستقراره.

انجازات نتاج عمل وجهد كبير

وأضاف عناني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن كل ما تم إنجازه كان نتاج عمل وجهد كبير، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ قرارات صعبة، مؤكدًا أننا نسير في الاتجاه الصحيح.