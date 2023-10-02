الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مستقبل وطن يرحب بإعلان الرئيس السيسى ترشحه لولاية جديدة: "استجاب لنداء المصريين"

جريدة الدستور

عبّر حزب مستقبل عن خالص اعتزازه وتقديره لتلبية الرئيس عبدالفتاح السيسي لنداء المصريين، واستجابته لإرادة الجماهير التي تسارعت وخرجت في جميع ميادين مصر تؤيد ترشح فخامته لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات المقبلة. 

وجدد الحزب العهد مع الرئيس باستكمال مسيرة العمل الجاد والبناء المتواصل لتجاوز التحديات، وتثبيت أركان الدولة حفاظا على وطننا العظيم قويًا شامخًا.

وانطلاقًا من دور الحزب السياسي، وبالنظر إلى حجم قواعده التنظيمية في كافة محافظات الجمهورية، يتعهد الحزب بالعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس بأن تكون هذه الانتخابات مقدمة لحياة سياسية حيوية وتعددية من خلال إثراء العملية الانتخابية وتحقيق مشاركة شعبية واسعة، حتى يخرج هذا الاستحقاق التاريخي بصورة تليق بالمصريين شعبًا ودولة.

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