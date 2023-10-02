رئيس "كهرباء القناة" يُعلن موعد عودة التيار للقصير ومرسي علم

أعلن المهندس سامي أبو وردة، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، موعد عودة التيار الكهربائي لمدينتي مرسي علم والقصير، قبل مرور 48 ساعة.

وشهدت محافظة البحر الأحمر سقوط 6 أبراج جهد 220 ك.ف.ا بالكيلو 40 بين مدينتتي سفاجا والقصير، مما أدى إلى انقطاع تام للكهرباء بالمدينتين.

وأضاف “أبو وردة” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن الشركة فور انقطاع التيار قامت بإرسال فرق للطوارئ، وإرسال 21 ماكينة طوارئ وديزل مختلفة الأحمال بإجمالي قدرات تبلغ 7 ميجاوات ؛ لتأمين التغذية الكهربائية للمستشفيات والمدارس وأقسام الشرطة، وذلك بالتنسيق مع الشركة القابضة للكهرباء.

كما يتم التنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء في أعمال تركيب الابراج وإعادة التيار للشبكة مرة أخري.

وانتهي قطاع كهرباء السويس التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، من توصيل التيار لمشروع إنشاء مستشفي حميات السويس الجديدة.

ووفقًا لما أعلنته شركة القناة لتوزيع الكهرباء، فقد اقتربت الشركة من إنهاء اعمال توصيل الكهرباء إلى مستشفي السويس العام.

وفي سياق متصل، استعرض المهندس سامي أبو وردة، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أعمال تدعيم شبكات محافظة السويس وخطط الإحلال والتجديد والتوسعات التي جرت حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، وساعدت في استقرار التغذية الكهربائية بالمحافظة وكذلك توفير كافة القدرات الكهربائية لكافة المشروعات القومية والاستثمارية والسياحية بالمحافظة.

إعادة تأهيل وحدات قطاع السويس

وقال رئيس الشركة إنه يجرى حاليًا، إعادة تأهيل جميع الوحدات الهندسية بقطاع السويس وإنشاء مراكز خدمة متميزه للمواطنين للتسهيل علي المواطنين.

وكشف تقرير صادرعن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن حجم أعمال التطوير التي قامت بها شركة القناة لتوزيع الكهرباء، في شبكات التوزيع بسيناء.

ووفقًا للتقرير، فقد بلغت تكلفة أعمال التطوير 3.3 مليار جنيه لتطوير 96 قرية ومركزًا في المحافظتين خلال الفترة من عام 2014 وحتى نهاية ديسمبر 2022، بإجمالي 982 ألف مشترك.