محمود مسلم: كلمة الرئيس السيسي تعبر عن مدى إخلاصه ومشاعره الحقيقية

علق محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ، على كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إعلانه بيان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلًا: "إن مؤتمر "حكاية وطن" بشكل عام يمثل نقطة انطلاق لما تم عرضه من مشاكل، حيث لا يوجد مشكلة في الشارع المصري إلا وتم تناولها، حيث مازالت هناك تحديات وصعوبات قد تم توضيحها بشكل كبير".

كلمات رائعة للرئيس السيسي

وأضاف مسلم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن كلمة الرئيس كانت كلمة رائعة تعبر عن إخلاصه وصدق مشاعره الحقيقية، لافتًا إلى أن السيسي تحدث عن تنوع المرشحين والتقدير والاحترام لكل منهم.