حسين فهمي: الإنجازات التي تمت في عهد السيسي تفوق الوصف

قال الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إنه كان متأكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيتولى المهمة ويتابع مسيرة إنجازاته.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الإنجازات التي تمت خلال العشر سنوات تفوق الوصف، مشيرًا إلى أننا لو نظرنا للصين وكوريا، كلها كانت دول نهضت من القاع والإنسان المصري لديه هذه الطموحات فنحن نتعب لنقيم دولة.

وتابع، يجب أن ننظر ما حدث خلال 10 سنوات من إنجازات وهذا ليس تطبيل فنرى المشروعات القومية من محطة بنبان الثانية في العالم والثروة السمكية وماحدث في قناة السويس وماحدث في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أنه لابد أن ننظر للأمام ويكون لدينا خطط للمستقبل وللأجيال القادمة مثلما يفعل العالم.

سنرى في المرحلة المقبلة نتاج ما تم في السنوات الماضية

وأشار إلى أننا سنرى في المرحلة المقبلة نتاج كل ما تم في المرحلة السابقة في 2024 و2025، وسنرى النتائج والموانئ مهمة جدًا وكل المشروعات التي تمت حول قناة السويس مهمة، وكذلك محطة الضبعة والمفعل النووي ولدينا مشاريع قوية ستؤثر على المصريين وما يهمنا أن نقوله إنه لابد أن نعمل وبضمير في كل مكان موجودين فيه فهذا ما سينجح الوطن.