تشكيل تشيلسي.. بالمر وبروخا أساسيان في مواجهة فولهام بالدوري الإنجليزي

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فولهام مساء اليوم الإثنين، في ختام الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وقام بوتشينيو بتغييرات في صفوف البلوز عن المباريات الماضية حيث دفع بكول بالمر أساسيًا منذ البداية بجوار مودريك وبروخا.

تشكيل تشيلسي.. بالمر وبروخا أساسيان أمام فولهام في الدوري

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: كيلول، ديساسي، سيلفا، كوكوريلا

خط الوسط: كالاجير، إنزو، كايسيدو

خط الهجوم: بالمر، بروخا، مودريك

ويحتل فريق تشيلسي المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط جمعها من الفوز في مباراة وحيدة والتعادل في 2 وخسارة 3 وتسجيل 5 أهداف وتلقي 6، ما يعكس الوضع الصعب الذي يعيشه البلوز خلال الموسم الحالي.

ويبحث فريق تشيلسي عن استعادة ذاكرة الانتصارات في «البريميرليج»؛ إذ لم يحقق سوى انتصار وحيد منذ بداية الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمتلك تشيلسي 5 نقاط فقط في رصيده، جمعها من انتصار وحيد وتعادلين، مقابل 3 هزائم، وسجل لاعبوه 5 أهداف، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف، ليحتل المركز الخامس عشر في جدول الترتيب.