3 مناطق استكشافية جديدة.. رئيس "إيني": استثماراتها تُقدر بـ7.7 مليار دولار

قال كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية، إن فوز الشركة بثلاثة مناطق استكشافية ضمن المناقصة التى طرحتها مصر للتنقيب عن البترول والغاز بمنطقة البحر المتوسط يعد أمرًا جيدًا للشركة، مؤكدًا أن تلك المناطق الثلاثة بالغة الأهمية بالنسبة لـ"إيني" ومصر.

وأضاف “ديسكالزى” في تصريحات له، أن استراتيجية الشركة تهدف إلى الاستثمار بالقرب من منشآتها فى مناطق عملها المختلفة، مشيرًا إلى أن مصر تتميز بمنشآتها وبنيتها التحتية وبالتالي عندما يكون هناك اكتشاف سيمكن الشركة من تنمية الكشف ووضعه على الانتاج بشكل سريع.

وأكد أن هذه الاستثمارات الثلاثة الجديدة، تاتي علي رأس الاستثمارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الشهر الماضى، والتي تُقدر بـ7.7 مليار دولار خلال الـ4 سنوات المقبلة.

وأوضح أن “اينى” تسعى فى الوقت الحالى إلى تحقيق اكتشافات غاز جديدة وستبذل قصار جهدها في أعمال التنقيب والانتاج في المناطق الثلاثة التى فازت بها الشركة، خاصةً وان مصر فى حاجة الى تأمين احتياجاتها من الغاز، وكذلك تامين امدادات الغاز الطبيعي المسال الي اوروبا، لافتا إلى ان اينى لديها حوالي 18 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال وبالتالي مصر منطقة مهمة لاستثمارات الشركة وضرورية لأوروبا.

وشارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم في افتتاح مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023)، في نسخته التاسعة والثلاثين تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات، تحت شعار "خفض الانبعاثات.. أسرع.. معًا " بمشاركة لفيف من الوزراء وقادة قطاع الطاقة وكبريات الشركات عالميًا في هذا القطاع الحيوي.