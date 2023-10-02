الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: "الريس هيقول كلمة مهمة كمان شوية"

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجماهير المصرية خرجت في كل ربوع مصر في الجلاء والتحرير وإسكندرية والمنصورة، والعريش وأسوان ومطروح، والمنوفية والشرقية، وكل محافظات مصر، يطالبون الرئيس السيسي بالترشح لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2024.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الشعب العظيم موجود في شوارع المحروسة، وكأننا في مشهد 30 يونيو من جديد، شعب مصر يعود للشارع".

أشار أحمد موسى إلى أن الرئيس السيسي تحدث في جلسات مؤتمر حكاية وطن على مدار 3 أيام، بكل شفافية مع المصريين: "الريس عارف مين اللى خدوا ترامادول عشان يهدوا البلد، عنده الملفات والمعلومات، لأنه كان مدير المخابرات الحربية، كل المعلومات عنده، مين بياخد ترامادول؟ مين بيدي فلوس، ومين بيدفع ومين بيشتري".

وأردف موسى: "الفترة المقبلة مهمة جدا، الريس عنده كل المعلومات والتقارير عن البلد واللي حصل فيها، لازم نركز في اللي جاي، الريس كمان شوية هيقول كلمة مهمة".

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