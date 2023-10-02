مصطفى بكرى لـ السيسى: الشعب كله فى الشارع يطالبك بالترشح

طالب الإعلامي مصطفى بكري الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة 2024.

وقال بكري، خلال جلسة الدفاع والأمن القومي ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي: "الشعب كله في الشارع الآن يطالبك بالترشح، كمل يا ريس، لن نرضخ للمؤامرات، كمل طريقك لبناء مصر".

وأضاف: "أنت رديت الاعتبار لينا.. أنت وقفت وبنيت سياسة حالية متزنة، وحميت مصالح بلدنا والشعب المصري كله من الصعيد لمرسى مطروح.. عاوزك تنزل ده تكليف جديد مش تشريف، تشوف النهاردة الشعب في الشارع والناس مسانداك بيقولك النهاردة خد قرارك والشعب معاك".

وهتف الحاضرون بقاعة المؤتمر: "عايزينك عايزينك عايزينك".