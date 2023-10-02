الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالى الوادى الجديد يحتشدون بميدان الساحة فى احتفالية لدعم الرئيس السيسى

صورة من حشود المواطنين
صورة من حشود المواطنين في ميدان الساحة

تجمع أبناء محافظة الوادى الجديد، بميدان الساحة بمركز الخارجة العاصمة، للاجتماع على نداء واحد هو: تحيا مصر ويحيا الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جانب انتشار عدد من الأغاني الوطنية على مكبرات الصوت في قلب ميدان الساحة في احتفالية كبري بحضور آلاف المواطنين.

شود المواطنين في ميدان الساحة 

أهالي الوادي الجديد يحتشدون بالميادين لدعم الرئيس

يحيى الاحتفالية عدد كبير من الفنانين والفرق الشعبية والاستعراضية بمحافظة الوادي الجديد، بالإضافة إلى استعراض ما تم إنجازه من مشروعات كبري ومشروعات قومية تمت على أرض الواقع بالشاشات العملاقة الموجودة بالميدان.

شود المواطنين في ميدان الساحة 

وحرصت الأهالي والشباب برفع صور الرئيس السيسي وإعلام مصر عاليا لتأييده لفترة قادمة من أجل التنمية والبناء والنهضة الاقتصادية لمصر، واستكمال كافة الإنجازات التي بدأها الرئيس منذ عام 2014 وحتى عام 2023 والتي كللت بالنجاح الباهر بمساعدة القيادة السياسية التي أخرجت مصر من كافة التحديات الداخلية والخارجية التي تتعرض لها مصر كل فترة زمنية.

المواطنون في ميدان الساحة 

وقامت مجموعة من شباب مدينة الخارجة بعمل كورال بين جمهور الأهالي ابتهاجا وفرحة بهذه الأعداد الكبيرة المؤيدة للرئيس السيسى لولاية جديدة فى حكم مصر.

محافظة الوادي الجديد ميدان الساحة بمركز الخارجة تحيا مصر ويحيا الرئيس الأغاني الوطنية أحتفالية كبري أعلام مصر الرئيس السيسي لتأيده لفترة قادمة الانجازات

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