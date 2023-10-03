بعد مقتل 13 شخصا.. فتح تحقيق فى أسباب الحريق المميت فى ملهى ليلى بإسبانيا

أعلن المحققون في إسبانيا عن محاولاتهم لتحديد سبب الحريق الذي اندلع في ثلاثة ملاهي ليلية متجاورة في مدينة مورسيا بجنوب شرق إسبانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أسفر عن مقتل 13 شخصًا على الأقل.

وقال المسؤولون، إن الحريق اندلع في حوالي الساعة السادسة من صباح يوم الأحد في نادي لا فوندا ميلاجروس، قبل أن ينتشر إلى ناديي تيتر وجولدن المجاورين، وفق الجارديان البريطانية.

وأكد فرانسيسكو خيمينيز، مندوب الحكومة المركزية في مورسيا، مقتل 13 شخصًا في الحريق، مضيفًا أن الضحايا بينهم أفراد يحملون الجنسيات الكولومبية والنيكاراغوا والإكوادورية والإسبانية. وبحلول بعد ظهر يوم الاثنين، تم العثور على عدد قليل من الأشخاص الذين تم الإبلاغ عن فقدهم ويخشى أن يكونوا لقوا حتفهم في الحريق، آمنين وبصحة جيدة.

وقال أنطونيو نافارو، مستشار التخطيط الحضري في مورسيا، إن الأندية صدرت لها أوامر بالإغلاق في أكتوبر من العام الماضي، مضيفًا أن المجلس سيتخذ إجراءات قانونية ضد الشركة المالكة للأماكن.

وقال في مؤتمر صحفي: “سنعرف من يتحمل مسؤولية ما حدث، وسنتخذ إجراءات ضد شركة Teatre لعدم امتثالها لأوامر وقف ”أنشطتها". نحن نتحدث عن مأساة غير مسبوقة وسنحدد المسؤولية عما حدث مهما كان الثمن”.

وفي بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك، قدمت لافوندا ميلاجروس تعازيها لأسر الضحايا، وأضافت: “لقد تعاوننا مع السلطات المعنية منذ البداية ونعتقد تمامًا أنهم سيكتشفون ما حدث. ولن ندلي بأي تعليق حتى انتهاء التحقيق في السبب”.

ازمة التعرف علي الجثث

وتم التعرف على ثلاث جثث فقط حتى وقت متأخر من يوم الأحد، باستخدام بصمات الأصابع، وقال المسؤولون إن التعرف على الجثث المتبقية قد يستغرق أياما، حيث سيتعين إرسال عينات الحمض النووي إلى مدريد لمعالجتها.

وقال خوسيه باليستا، عمدة مدينة مورسيا، إن الأضرار الهيكلية التي لحقت بالمباني جعلت الوصول إليها صعبًا. وقال باليستا: "ما نفعله الآن هو محاولة انتشال الجثث وتأمين المنطقة ورعاية العائلات والتعرف على هوياتهم، وهو أمر ليس بالسهل على الإطلاق".

وقال المسؤولون إن أربعة أشخاص، امرأتان تبلغان من العمر 22 و25 عامًا ورجلين في الأربعينيات من العمر، عولجوا من استنشاق الدخان.

وقال دييغو سيرال، المتحدث باسم الشرطة الوطنية، لراديو أوندا الإقليمي دي مورسيا: “بحسب المعلومات الأولية، اندلع الحريق في الطابق الأول من الملهى الليلي، الذي يتكون من طابق أرضي وطابق أول”.

وتم العثور على 11 جثة من أصل 13 جثة تم انتشالها حتى الآن في الطابق الأول من فندق لا فوندا ميلاجروس، بينما تم العثور على اثنتين بين الأنقاض في الطابق الأرضي. وقالت الشرطة إن درجة الحرارة في الملهى الليلي ربما وصلت إلى ما بين 1000 و1500 درجة مئوية، وفقا لصحيفة لا فيرداد دي مورسيا المحلية.