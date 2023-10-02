الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: الرئيس السيسى هو الأقدر على استكمال مسيرة البناء والتنمية (فيديو)

جانب من مسيرة دعم
جانب من مسيرة دعم الرئيس السيسي

احتشد آلاف المواطنين بمحافظة الإسكندرية للإعلان عن دعمهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، استكمالًا لمسيرة البناء والتنمية التي أطلقها قبل سنوات.

وقال أحد المواطنين المشاركين في المظاهرات الحاشدة بالإسكندرية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه يدعم  الرئيس عبدالفتاح السيسي في الترشح للانتخابات الرئاسية.

وانطلقت منذ قليل، مظاهرات حاشدة في حب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسكندرية بعد تحرير توكيلات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة التنمية والتطور.

وخرج جموع المصريين بشوارع الإسكندرية وهم يجوبون أرجاء المدينة الساحلية، حاملين علم مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين هتافات لدعم الرئيس السيسي بجانب ترديد الأغاني الوطني، مطالبين باقي المصريين بتحرير توكيلات للرئيس السيسي للترشح، لاستكمال مشواره وتنفيذ مشروعاته القومية لمصر. 

مظاهرات حاشدة في مصر الجديدة
 

من ناحية أخرى، نظم الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين مسيرة حاشدة لدعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأكد عبدالرءوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، أن ما تحقق من إنجازات على مختلف الأصعدة وفي جميع الملفات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة البلاد في عام 2014 يؤكد أنه الأقدر على إدارة الأمور لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة. 

وأوضح "علام" أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ومجالس الأمناء بالمحافظات والإدارات التعليمية والمدارس جميعهم يؤيدون ويدعمون ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأشار إلى أن المسيرة هدفها إعلان الدعم والتأييد والتأكيد على ضرورة استكمال مسيرة البناء، واستكمال النجاحات التي حققتها الدولة في المشروعات القومية التي انطلقت منذ عام 2014، ودعمًا للاستقرار والأمن الذي تحقق على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي للبلاد. وتنطلق مسيرة المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، في الثالثة عصر الغد، من ميدان الكوربة حتى قصر الاتحادية لإعلان دعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. 

مظاهرات حاشدة في الدقي

مظاهرات حاشدة في الدقي لدعم الرئيس، حيث خرج المئات من المواطنين في مظاهرات حاشدة في شارع التحرير في ميدان الدقي، حاملين لافتات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعلان تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة 2023/ 2024، رافعين لافتات وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين العديد من الهتافات أبرزها: "إحنا معاك يا سيسي".

 ومن المقرر أن ينضموا إلى مظاهرة أعضاء حزب مستقبل وطن، وعدد من الأهالي، حاملين لافتات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، وطالبوه بالترشح، الأمر الذي دفع عددًا من المواطنين للاحتشاد معهم وإطلاق الهتافات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى المسيرة الحاشدة التي نظمها التعليم الخاص على مستوى المحافظة، وتضم أصحاب المدارس الخاصة وأعضاء مجالس الأمناء والآباء، والمعلمين بمدارس الجيزة وعددًا ضخمًا من المعلمين العاملين بالتعليم الخاص؛ لتأييد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة، والتي سارت منذ قليل  في طريقها لميدان الدقي.
 

https://www.youtube.com/shorts/ho-OcGrVAws

المظاهرات الحاشدة في الإسكنرية الرئيس عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية ذكرى اكتوبر المجيدة للانتخابات الرئاسية القادمة

مواد متعلقة

متطوع بحياة كريمة: المبادرة الرئاسية سند الغلابة ودعم لأبسط حقوقهم

"حياة كريمة": كيف غير تطوير مدارس المبادرة معيشة حياة أبناء الإسكندرية؟

مواطن مصرى: الدولة أحدثت إنجازًا كبيرًا فى ميكنة الخدمات الحكومية

العرجاوي: مهرجان الطعام التقليدي فكرة متجددة لتنشيط سياحة الإسكندرية

مواطنة: "كلنا واحد" و"أهلًا بالمدارس" خففت أعباء زيادة الأسعار عن المواطنين

بين 70 و200 جنيه.. "الدستور" يرصد أسعار حلوى المولد النبوي بالأسواق

"أيادى الخير".. مبادرة مجتمعية لتلبية احتياجات الأطفال فى العام الدراسى الجديد

متطوعة فى حياة كريمة: نشهد فارق المبادرات الرئاسية فى حياة البسطاء

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: إرادة المصريين المحرك الرئيسى لاستكمال حلم بناء دولة حديثة

خبراء يكشفون لـ"الدستور" حقيقة انقطاع الإنترنت عالميا يوم 11 أكتوبر

الرئيس السيسى: ربنا سبحانه وتعالى يحافظ على هذا البلد ولن يستطيع أحد كسرها

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

الرئيس السيسي عن العاصمة الإدارية: "متعملتش للوجاهة بل لتغيير نظام العمل للأفضل"

الرئيس السيسى يستجيب لنداء الملايين فى كل ميادين مصر ويعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

اين كنا.. وكيف أصبحنا

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

صور

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً