مواطن: الرئيس السيسى هو الأقدر على استكمال مسيرة البناء والتنمية (فيديو)

احتشد آلاف المواطنين بمحافظة الإسكندرية للإعلان عن دعمهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، استكمالًا لمسيرة البناء والتنمية التي أطلقها قبل سنوات.

وقال أحد المواطنين المشاركين في المظاهرات الحاشدة بالإسكندرية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الترشح للانتخابات الرئاسية.

وانطلقت منذ قليل، مظاهرات حاشدة في حب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسكندرية بعد تحرير توكيلات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة التنمية والتطور.

وخرج جموع المصريين بشوارع الإسكندرية وهم يجوبون أرجاء المدينة الساحلية، حاملين علم مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين هتافات لدعم الرئيس السيسي بجانب ترديد الأغاني الوطني، مطالبين باقي المصريين بتحرير توكيلات للرئيس السيسي للترشح، لاستكمال مشواره وتنفيذ مشروعاته القومية لمصر.

مظاهرات حاشدة في مصر الجديدة



من ناحية أخرى، نظم الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين مسيرة حاشدة لدعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأكد عبدالرءوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، أن ما تحقق من إنجازات على مختلف الأصعدة وفي جميع الملفات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة البلاد في عام 2014 يؤكد أنه الأقدر على إدارة الأمور لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح "علام" أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ومجالس الأمناء بالمحافظات والإدارات التعليمية والمدارس جميعهم يؤيدون ويدعمون ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأشار إلى أن المسيرة هدفها إعلان الدعم والتأييد والتأكيد على ضرورة استكمال مسيرة البناء، واستكمال النجاحات التي حققتها الدولة في المشروعات القومية التي انطلقت منذ عام 2014، ودعمًا للاستقرار والأمن الذي تحقق على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي للبلاد. وتنطلق مسيرة المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، في الثالثة عصر الغد، من ميدان الكوربة حتى قصر الاتحادية لإعلان دعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

مظاهرات حاشدة في الدقي

مظاهرات حاشدة في الدقي لدعم الرئيس، حيث خرج المئات من المواطنين في مظاهرات حاشدة في شارع التحرير في ميدان الدقي، حاملين لافتات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعلان تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة 2023/ 2024، رافعين لافتات وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين العديد من الهتافات أبرزها: "إحنا معاك يا سيسي".

ومن المقرر أن ينضموا إلى مظاهرة أعضاء حزب مستقبل وطن، وعدد من الأهالي، حاملين لافتات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، وطالبوه بالترشح، الأمر الذي دفع عددًا من المواطنين للاحتشاد معهم وإطلاق الهتافات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى المسيرة الحاشدة التي نظمها التعليم الخاص على مستوى المحافظة، وتضم أصحاب المدارس الخاصة وأعضاء مجالس الأمناء والآباء، والمعلمين بمدارس الجيزة وعددًا ضخمًا من المعلمين العاملين بالتعليم الخاص؛ لتأييد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة، والتي سارت منذ قليل في طريقها لميدان الدقي.



https://www.youtube.com/shorts/ho-OcGrVAws