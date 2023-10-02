الرئيس السيسى: الداخلية كانت تعيد بناء نفسها وتكافح الإرهاب والجريمة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن كل مؤسسات الدولة شاركت في البناء والتضحية، مؤكدًا أن وزارة الخارجية خفضت رواتب العاملين فيها 3 أو 4 مرات لحل الأزمة دون أن يشعر أحد بذلك.

وأضاف خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، أن مؤسسات الدولة عملت على حل الأزمة والقوات المسلحة والداخلية دفعتا كثيرًا، لافتًا إلى أن الداخلية كانت تعيد بناء نفسها وتكافح الإرهاب والجريمة.

قبل كورونا كانت الدولة تحقق معدل نمو إيجابيًا

وتابع الرئيس: إن من قاموا بذلك هم أبناء وزارة الداخلية وأبناء القوات المسلحة فإعادة بناء الانطباع وبناء الدولة كانت فكرة، مشيرًا إلى أنه قبل "كورونا"، كانت الدولة تحقق معدل نمو 6.6%، وكانت تبني العاصمة، وبعده كورونا بدأوا يعيدوا حالة بناء القلة ولكننا لسنا قليلين.