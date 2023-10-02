الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: ربنا سبحانه وتعالى يحافظ على هذا البلد ولن يستطيع أحد كسرها

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الهشاشة التي تعرضت لها الدولة كانت في منتهى الخطورة خاصة مع عدد سكان الدولة الكبير والحالة الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه يوجد عناصر فاهمة أن الدولة لو وقعت هتاخدها وهو لا يعلم أن ما يقع لا يجوز أخذه.

وأضاف خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، أن هذه الجماعة هالهم ما وجدوه وأقول هذا الكلام عسى أن يكون منهم رشيد يفهم إن ربنا سبحانه وتعالى يحافظ على هذا البلد ولا يوجد أحد يستطيع كسرها.

وتابع أن كل مقومات التدمير وهدم الدولة كانت متوفرة، ولا توجد مؤسسة على حالها عدا الجيش وتم عمل مخطط للإساءة له وتشويه صورته حتى لا يكون له دور في الدولة.

كنت أرى أنه لا أمل أن تنجو الدولة

وأكد أنه بعد تفجير الأقسام والمدارس ودور العيادة وكل ما تطوله أيديهم لهدمه لن يتورعوا، وربنا لن يمكن الأشرار أبدًا وكنت أردد ذلك ولم يكن هناك أمل أن تنجو الدولة، مؤكدًا أنه عندما كان يُسأل وهو مدير للمخابرات عن القادم كان يرد بأنهم هم القادمون.

الرئيس عبدالفتاح السيسي ربنا سبحانة وتعالى يحافظ يستطيع كسرها الحالة الاقتصادية الجماعة هالهم ما وجدوه

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