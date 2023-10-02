الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اعترافات من تل أبيب| "المتحدة" توثق ذكريات نصر أكتوبر في “يوم الحساب”

الوثائقية
الوثائقية

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الفيلم الوثائقى “يوم الحساب” والذي يتضمن اعترافات من تل أبيب وشهادات حصرية من واشنطن وباريس، مساء أمس، على قناة dmc “دي إم سي”، وذلك احتفالًا بمرور 50 عامًا على انتصارات حرب أكتوبر.

وكان الإعلامى أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة، أعلن الانتهاء من إنتاج فيلم “يوم الحساب”، الذى تقرر عرضه عبر شاشات المتحدة فى إطار الاحتفال بـ50 سنة على انتصار أكتوبر.

وأشار “فايق” إلى أن مدة الفيلم 45 دقيقة، تقدم معلومات من غرفة عمليات الحرب الإسرائيلية عن هزائمهم، وحوارات حصرية لخبراء ومحللين من لندن وباريس، بالإضافة إلى تصريحات إسرائيلية لمن حاربوا يروون خلالها القصص الحقيقية التى تنفى كل الادعاءات ومحاولات تشويه النصر.

وأوضح فايق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”  أن الفيلم يكشف تصريحات لضابط الاستخبارات الإسرائيلى أورى سمحونى، والذى يقول إنه خلال الحرب رأى بطل طفولته «موشيه ديان» عندما جاء إلى جبهة القتال فى الأيام الأولى للحرب، “وجهه أبيض مثل الجير.. ويداه ترتعدان”، وهو ما جعل صورته البطولية تهتز، ليتساءل مستنكرًا لماذا أتيت إن كنت تعرف أنك كذلك.

وأضاف فايق: “فى الفيلم أيضا نرى دموع إلياهو دفيد، قائد قسم الدبابات كتيبة 113 سيناء، وهو يتحدث عن دهاء المصريين وكيف اقتادوهم إلى منطقة التدمير، حيث تحولوا بعد دقائق معدودة إلى أهداف سهلة، وتسقط دموعه وهو يتحدث عن عدم عودة رفاقه وأن من بين 21 دبابة عاد فقط 3 أو 4 على الأكثر”.

تصريحات الأمريكية مارثا كيسلر

يضم الفيلم أيضًا، تصريحات للعميلة السابقة بالمخابرات الأمريكية مارثا كيسلر، والتى قالت إن المخابرات الأمريكية ارتكبت خطأ كبيرا عندما فشلت فى توقع موعد الحرب وفى المقابل كان الخداع المصرى ممتازا.

كما يسلط الفيلم الضوء على التقارير الإسرائيلية واعترافها بفشلهم الذريع، وإدانتهم بشدة لحكومتهم وجيشهم.

وفى الفيلم أيضا يقول الصحفى الفرنسى الشهير فيليب روشو: «تم استعادة شرف العالم العربى بفضل حرب 73.. كان الجيش المصرى هذه المرة أكثر معرفة بعدوه».

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