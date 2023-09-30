السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شاشات «المتحدة» تتألق بعدد جديد من البرامج والحملات

خالد أبوبكر
خالد أبوبكر

كشفت قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال الساعات القليلة الماضية، عن عدد من البرامج والحملات التى ترفع شعار «المواطن أولًا»، وتأتى فى إطار التطوير الكبير الذى تنفذه الشركة فى كل قنواتها ومنصاتها المختلفة.

وطرحت قناة «أون» البرومو الرسمى لبرنامج «كل يوم»، الذى يعود من خلاله الإعلامى خالد أبوبكر إلى الشاشة من جديد، بعد فترة من الغياب، معلقة: «انتظروا برنامج كل يوم مع الإعلامى خالد أبوبكر.. قريبًا على شاشة ON».

وظهر «أبوبكر» خلال البرومو التشويقى للبرنامج، وقال فيه: «محتاجين كلنا نسمع بعض.. كل يوم هنقول اللى احنا عاوزينه.. كان زمان بيقولوا الرأى والرأى الآخر.. كل يوم هنسمعك وكل يوم هنكلمك.. كل يوم احترام للحرية». ودشنت شبكة قنوات «سى بى سى» حملة جديدة باسم «هنشارك»، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤، فى إطار توفيرها كل إمكاناتها وشاشاتها ومنصاتها الرقمية لبث فيديوهات للتوعية بهذه الانتخابات.

وتأتى هذه الفيديوهات من أجل حث المواطنين على المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية، ومن المزمع أن يشارك فيها عدد من مشاهير السياسة والرياضة والفن. كما أطلقت قناة «الحياة» برنامج «الحياة أنت وهى»، وهو برنامج اجتماعى، من تقديم الإعلامية راندا فكرى، يُذاع فى الواحدة ظهر الخميس من كل أسبوع، ويتضمن العديد من الفقرات المتنوعة.

ويناقش برنامج «الحياة أنت وهى» كل ما يتعلق بقضايا الأسرة، والموضوعات التى تهم الرجل والمرأة على حد سواء، فى إطار تناول واقع الحياة العملية والأسرية، ومناقشة المشكلات التى قد تواجه الأسرة وكيفية علاجها، مستعينًا فى ذلك بمجموعة من المتخصصين. ومن المقرر أن تكون مدة البرنامج الجديد ساعة واحدة، سيتم تقسيمها إلى عدة فقرات، منها الكوميدى والتربوى والتوعوى، إلى جانب فقرة للمطبخ.

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