الرئيس السيسى: أنا مع هيكلة مؤسسات الدولة لأن التطوير جزء من الحياة الإنسانية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه مع إعادة هيكلة وزارة الداخلية وكل مكان في مصر، لأن التطوير جزء من الحياة الإنسانية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز": "جلسة الدفاع والأمن القومي لو معترفتش بالتطوير وجريت تعمله هيكون مفردات الدنيا مش هتعرفها".

وتابع: "لو مؤسسة الجيش قالت كفاية كده ومؤسسة القضاء قالت كفاية كده، لو عشت بالفكرة دي كصانع قرار في وقت ما أنت بتتخلف عن مرحلة عصرك".

وأردف: "فكرة الهيكلة مش مطلب شعبي، لكن التطوير والمستهدف لأي من مؤسسات البلد كل المختصين لازم يشوفوه ويجروا عليه، ولازم نعمل تطوير النهارده، وبكره".