الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حشود ضخمة.. انتشار أمنى لتأمين المشاركين فى احتفالية ميدان الجلاء

احتفالية ميدان الجلاء
احتفالية ميدان الجلاء

نشرت مديرية أمن الجيزة خدمات ضخمة منذ صباح اليوم الإثنين لتأمين احتفالية اليوبيل الذهبي لذكرى نصر أكتوبر ومسيرات دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في ميدان الجلاء بالدقي. 

وفرضت قوات الأمن بقيادة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية كردونا أمنيا واسعا لاستقبال الحشود الضخمة التي توافدت على ميدان الجلاء منذ الصباح حتى بدء الاحتفالية، حيث استقبل الميدان مسيرة ضخمة من جامعة القاهرة تأييدا للرئيس عبدالفتاح السيسي مطالبين بترشحه لانتخابات الرئاسة 2024. 

وقامت القوات بقيادة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين المتوافدين من جهة ميدان التحرير وكوبري قصر النيل للمشاركة في احتفالية ميدان الجلاء. 

وبدأت احتفالات ميدان الجلاء بالأغاني الوطنية والفلكورية، وحمل المشاركون في مسيرة تضم الآلاف من المصريين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكليات جامعة القاهرة والطلاب لافتات بصور الرئيس السيسى مكتوب عليها “كلنا معاك الانتخابات الرئاسية”، وظهر العديد من المواطنين وهم يرفعون أعلام مصر وصورا مؤيدة للرئيس السيسي على أنغام الأغاني الوطنية والطبول والمزمار، بينما حمل بعض الشباب لافتات لدعم الرئيس السيسي. 

ميدان الجلاء احتفالية ميدان الجلاء مديرية أمن الجيزة نصر أكتوبر مسيرات دعم الرئيس

الأكثر قراءة

خبراء يكشفون لـ"الدستور" حقيقة انقطاع الإنترنت عالميا يوم 11 أكتوبر

الرئيس السيسى: ربنا سبحانه وتعالى يحافظ على هذا البلد ولن يستطيع أحد كسرها

الرئيس السيسي عن العاصمة الإدارية: "متعملتش للوجاهة بل لتغيير نظام العمل للأفضل"

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

حشود ضخمة.. انتشار أمنى لتأمين المشاركين فى احتفالية ميدان الجلاء

بعد قليل.. كلمة مهمة للرئيس عبدالفتاح السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

صور

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً