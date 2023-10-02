حشود ضخمة.. انتشار أمنى لتأمين المشاركين فى احتفالية ميدان الجلاء

نشرت مديرية أمن الجيزة خدمات ضخمة منذ صباح اليوم الإثنين لتأمين احتفالية اليوبيل الذهبي لذكرى نصر أكتوبر ومسيرات دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في ميدان الجلاء بالدقي.

وفرضت قوات الأمن بقيادة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية كردونا أمنيا واسعا لاستقبال الحشود الضخمة التي توافدت على ميدان الجلاء منذ الصباح حتى بدء الاحتفالية، حيث استقبل الميدان مسيرة ضخمة من جامعة القاهرة تأييدا للرئيس عبدالفتاح السيسي مطالبين بترشحه لانتخابات الرئاسة 2024.

وقامت القوات بقيادة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين المتوافدين من جهة ميدان التحرير وكوبري قصر النيل للمشاركة في احتفالية ميدان الجلاء.

وبدأت احتفالات ميدان الجلاء بالأغاني الوطنية والفلكورية، وحمل المشاركون في مسيرة تضم الآلاف من المصريين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكليات جامعة القاهرة والطلاب لافتات بصور الرئيس السيسى مكتوب عليها “كلنا معاك الانتخابات الرئاسية”، وظهر العديد من المواطنين وهم يرفعون أعلام مصر وصورا مؤيدة للرئيس السيسي على أنغام الأغاني الوطنية والطبول والمزمار، بينما حمل بعض الشباب لافتات لدعم الرئيس السيسي.