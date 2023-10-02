بنسبة 73%.. الداخلية تعلن انخفاض معدلات الجريمة خلال 10 سنوات

استعرض اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، بحضور الرئيس السيسي جلسة الدفاع والأمن القومي بعض الأرقام التي تكشف حجم التهديدات الأمنية بمعدلات غير مسبوقة وهى ضبط أكثر من 15 ألف تشكيل عصابي وأكثر من 2300 بؤرة إجرامية، وأكثر من 400 ألف قطعة سلاح.

وقال وزير الداخلية:"بالتوازي كان هناك جهود لا تقل عن جهود مكافحة الإرهاب، وهي مكافحة المخدرات، وقضايا غسيل الأموال".

أوضح أنه نتيجة جهود مشتركة مع القوات المسلحة لمكافحة المخدرات في شبه جزيرة سيناء، انخفضت معدلات ارتكاب جرائم الجنايات سنة 2023، مقارنة بسنة 2013 بنسبة 73%، وتراجعت مقارنة بعام 2010 بنسبة 9% وهو رقم قياسي، وارتفع معدلات ضبط الجرائم المرتكبة من 57% سنة 2013 لـ95% سنة 2023.